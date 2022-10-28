Маск принял руководство компанией Twitter

Американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter, об этом сообщает CNBC. Источник телеканала утверждает, что прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

"Гендиректор "Твиттера" Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", — сообщает телеканал.

CNBC добавляет, что Маск принял на себя руководство социальной сетью.

"Теперь Маск глава "Твиттера", — сообщает канал.

Ещё накануне бизнесмен сообщил, что посетил штаб-квартиру компании Twitter в Калифорнии. На этот шаг Маск пошёл на фоне сообщений о его планах завершить покупку соцсети Twitter 28 октября. На видео, которое опубликовал предприниматель, видно, что в офис он вошёл с раковиной в руках.

Маск также успел опровергнуть сообщения о том, что собирается уволить 75% персонала "Твиттера". Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. Всего в компании работает около 7,5 тысячи сотрудников.