Маск принял руководство компанией Twitter
CNBC: Маск возглавил Twitter, прежнее руководство компании покинуло штаб-квартиру
Илон Маск. Фото © ТАСС / EPA / Carina Johansen
Американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter, об этом сообщает CNBC. Источник телеканала утверждает, что прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.
"Гендиректор "Твиттера" Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", — сообщает телеканал.
CNBC добавляет, что Маск принял на себя руководство социальной сетью.
"Теперь Маск глава "Твиттера", — сообщает канал.
Ещё накануне бизнесмен сообщил, что посетил штаб-квартиру компании Twitter в Калифорнии. На этот шаг Маск пошёл на фоне сообщений о его планах завершить покупку соцсети Twitter 28 октября. На видео, которое опубликовал предприниматель, видно, что в офис он вошёл с раковиной в руках.
Маск также успел опровергнуть сообщения о том, что собирается уволить 75% персонала "Твиттера". Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. Всего в компании работает около 7,5 тысячи сотрудников.
Напомним, в апреле Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмена.