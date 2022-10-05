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5 октября, 02:32

"Создание X": Маск намекнул, зачем ему Twitter

Маск заявил о желании сделать из Twitter "приложение для всего"

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что хочет приобрети компанию Twitter, чтобы на основе одноимённой соцсети создать в будущем супер-программу. Она объединяла бы в себе целый ряд сервисов.

"Покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего", — написал Маск в Twitter.

Он не пояснил, в какой роли намерен задействовать платформу социальной сети.

Илон Маск назвал ещё одну причину отказа от покупки Twitter

Илон Маск назвал ещё одну причину отказа от покупки Twitter

Ранее Лайф писал, что в начале сентября акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети Илону Маску. О желании миллиардера купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.

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ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Арина Родионова

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