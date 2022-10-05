"Создание X": Маск намекнул, зачем ему Twitter
Маск заявил о желании сделать из Twitter "приложение для всего"
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что хочет приобрети компанию Twitter, чтобы на основе одноимённой соцсети создать в будущем супер-программу. Она объединяла бы в себе целый ряд сервисов.
"Покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего", — написал Маск в Twitter.
Он не пояснил, в какой роли намерен задействовать платформу социальной сети.
Ранее Лайф писал, что в начале сентября акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети Илону Маску. О желании миллиардера купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.
ТАСС / DPA / Patrick Pleul