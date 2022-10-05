Борьбу Европы с энергокризисом оценили в сумму с 12 нулями

Попытки Евросоюза сгладить последствия энергетического кризиса в следующем году могут обойтись ему в сумму от 1 до 1,6 триллиона евро. К такому выводу пришли в компании "Яков и партнёры" по итогам исследования под названием "Европейский энергетический баланс в новой реальности".

Аналитики считают, что примерно столько же в Евросоюзе могут потерять при бездействии. Если же такую сумму направить на борьбу с негативными последствиями энергокризиса, это хотя бы позволит избежать дальнейшего сокращения экономики.

"Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 триллиона евро", — следует из выводов аналитиков.

Такие затраты позволят не допустить "эффекта домино" при обрушении экономики, считают они. По мнению авторов исследования, европейские страны продолжат управлять экономкой в ручном режиме, или же будут вынуждены с мощным падением ВВП — на 6,5-11,5%.

"Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", — предупреждают исследователи.

Основной негативный эффект из возможных они видят в том, что экономика стран ЕС начнёт терять конкурентоспособность из-за высоких цен на топливо.