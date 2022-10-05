Экс-аналитик Пентагона рассказала, что изменит появление у России новых регионов
Экс-аналитик Пентагона: Вхождение новых регионов в состав России поспособствует их обороне
Вступление четырёх новых регионов в состав России усилит её позиции в обороне этих территорий. Такое мнение высказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
"У России уже была логистическая и народная поддержка в четырёх республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция", — сказала она в интервью РИА "Новости".
Квятковски добавила, что, по сути, изменения на их территориях произошли ранее, а теперь это закреплено на референдумах. Аналитик уверена, что результаты голосования отражают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.
"То, чему мы (США. — Прим. Лайфа) сопротивляемся, — это состоявшееся голосование русскоговорящего населения о присоединении к России", — сказала эксперт.
Как рассказывал Лайф, ранее Илон Маск назвал Крым российским и предложил свои идеи по стабилизации ситуации на Украине. По его мнению, первым делом следует повторить референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, но уже при участии наблюдателей ООН. Он также предложил гарантировать бесперебойную подачу воды в Крым. Украина, по мнению бизнесмена, должна согласиться на нейтральный статус. Затем Маск устроил опросы среди пользователей на тему конфликта на Украине.
Агентство "Москва"