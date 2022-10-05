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5 октября, 01:28

Экс-аналитик Пентагона рассказала, что изменит появление у России новых регионов

Экс-аналитик Пентагона: Вхождение новых регионов в состав России поспособствует их обороне

Вступление четырёх новых регионов в состав России усилит её позиции в обороне этих территорий. Такое мнение высказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

"У России уже была логистическая и народная поддержка в четырёх республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция", — сказала она в интервью РИА "Новости".

Квятковски добавила, что, по сути, изменения на их территориях произошли ранее, а теперь это закреплено на референдумах. Аналитик уверена, что результаты голосования отражают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.

"То, чему мы (США. — Прим. Лайфа) сопротивляемся, — это состоявшееся голосование русскоговорящего населения о присоединении к России", — сказала эксперт.

В Белом доме не поддержали идею Маска о примирении России и Украины

В Белом доме не поддержали идею Маска о примирении России и Украины

Как рассказывал Лайф, ранее Илон Маск назвал Крым российским и предложил свои идеи по стабилизации ситуации на Украине. По его мнению, первым делом следует повторить референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, но уже при участии наблюдателей ООН. Он также предложил гарантировать бесперебойную подачу воды в Крым. Украина, по мнению бизнесмена, должна согласиться на нейтральный статус. Затем Маск устроил опросы среди пользователей на тему конфликта на Украине.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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