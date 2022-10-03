Илон Маск назвал Крым российским и предложил свой мирный план по Украине

Илон Маск назвал Крым российским и напомнил, что полуостров входил в состав России с 1783 года вплоть до ошибки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Об этом американский предприниматель написал в "Твиттере", где также предложил свои идеи по стабилизации ситуации на Украине.

По его словам, первым делом следует повторить референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, но уже при участии наблюдателей ООН. Он также призывает обеспечить бесперебойную подачу воды в Крым. Украина, по мнению бизнесмена, должна согласиться на нейтральный статус. Ниже Маск предложил пользователям проголосовать, согласны они с утверждениями или нет.