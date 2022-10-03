Сердце новорождённой малышки из Петербурга остановили на 4 часа, чтобы собрать его "правильно"

Кардиохирурги Санкт-Петербургской Детской городской больницы №1 провели уникальную операцию и спасли новорождённую девочку с редчайшим пороком сердца – аномалией Эбштейна. Для этого им пришлось на 4 часа остановить главный орган, пишет газета "Петербургский дневник".

Василиса родилась 19 августа, она — третий ребёнок 30-летней Оксаны. По словам мамы, беременность протекала нормально, а когда врачи провели операцию по кесареву сечению, они обнаружили бездыханного младенца.

Оксана Четверикова и её дочь Василиса. Фото © Детская городская больница №1

"Реанимационные мероприятия начались моментально, сразу приехала специальная бригада из Первой детской. Только тогда я узнала, что случилась беда", — рассказала она.

После этого Василису срочно перевезли Первую детскую, где у неё обнаружили аномалию Эбштейна — редчайший и сложнейший порок сердца, операций на котором за всю историю было проведено менее 20. В итоге кардиохирурги заново создали сердце девочки из её же ткани на протяжении четырёх часов. Сейчас Василиса прекрасно себя чувствует и, если всё будет хорошо, ей останется лишь проходить регулярные обследования.