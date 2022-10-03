Сердце новорождённой малышки из Петербурга остановили на 4 часа, чтобы собрать его "правильно"
Петербургские хирурги спасли новорождённую девочку, проведя уникальную операцию на сердце
Операция на сердце Василисы. Фото © Петербургский дневник
Кардиохирурги Санкт-Петербургской Детской городской больницы №1 провели уникальную операцию и спасли новорождённую девочку с редчайшим пороком сердца – аномалией Эбштейна. Для этого им пришлось на 4 часа остановить главный орган, пишет газета "Петербургский дневник".
Василиса родилась 19 августа, она — третий ребёнок 30-летней Оксаны. По словам мамы, беременность протекала нормально, а когда врачи провели операцию по кесареву сечению, они обнаружили бездыханного младенца.
Оксана Четверикова и её дочь Василиса. Фото © Детская городская больница №1
"Реанимационные мероприятия начались моментально, сразу приехала специальная бригада из Первой детской. Только тогда я узнала, что случилась беда", — рассказала она.
После этого Василису срочно перевезли Первую детскую, где у неё обнаружили аномалию Эбштейна — редчайший и сложнейший порок сердца, операций на котором за всю историю было проведено менее 20. В итоге кардиохирурги заново создали сердце девочки из её же ткани на протяжении четырёх часов. Сейчас Василиса прекрасно себя чувствует и, если всё будет хорошо, ей останется лишь проходить регулярные обследования.
Ранее Лайф писал, что подмосковные хирурги спасли ребёнка, проглотившего 34 магнита от мозаики. Хирурги извлекли 31 магнит из тонкого кишечника, а еще три — из желудка.