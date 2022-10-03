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3 октября, 15:45

Срок годности вакцины "Спутник V" продлили до 18 месяцев

Срок годности обоих компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" продлили до 18 месяцев. Об этом говорится в обновлённой инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I — 18 месяцев, Компонент II — 18 месяцев", — сказано в инструкции.

Названы отличия между назальным методом введения вакцины и уколами

Названы отличия между назальным методом введения вакцины и уколами

Ранее Лайф сообщал, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 30%. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 24 158 новых случаев заражения ковидом.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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