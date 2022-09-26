Названы отличия между назальным методом введения вакцины и уколами
Петербуржцам рассказали, чем отличается назальный метод введения вакцины от уколов
Назальный метод введения вакцины "мягче", чем обычные уколы. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьёва.
Ещё одно преимущество: побочные эффекты проявляются не так активно, как после укола. Также вакцина вводится в "основные ворота" для инфекции. Благодаря этому организм не только лучше борется с болезнью, но и не даёт вирусу проникнуть через органы дыхания. В качестве основы назальной вакцины выступил первый компонент препарата "Спутник V". По словам эксперта, назальный метод также можно использовать для ревакцинации.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 40 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии составило 20 833 109.
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