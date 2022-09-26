Названы отличия между назальным методом введения вакцины и уколами

Ещё одно преимущество: побочные эффекты проявляются не так активно, как после укола. Также вакцина вводится в "основные ворота" для инфекции. Благодаря этому организм не только лучше борется с болезнью, но и не даёт вирусу проникнуть через органы дыхания. В качестве основы назальной вакцины выступил первый компонент препарата "Спутник V". По словам эксперта, назальный метод также можно использовать для ревакцинации.