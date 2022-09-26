Более 40 тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 40 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии составило 20 833 109.

Лидируют по числу заражённых за сутки: Санкт-Петербург — 2470 случаев, Москва — 2438, Свердловская область — 2367. Сообщается, что выздоровело 44 257 пациентов, скончалось 85 человек. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 386 842 смерти от вируса.