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26 сентября, 09:28

Более 40 тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 40 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии составило 20 833 109.

Лидируют по числу заражённых за сутки: Санкт-Петербург — 2470 случаев, Москва — 2438, Свердловская область — 2367. Сообщается, что выздоровело 44 257 пациентов, скончалось 85 человек. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 386 842 смерти от вируса.

В России за сутки выявили 46 758 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 46 758 случаев заражения коронавирусом

Ранее учёные выяснили, сколько длится иммунная защита у переболевших ковидом. В ходе исследования специалисты проверили иммунитет у 1076 граждан Каталонии через полгода после вакцинации против коронавируса или просто переболевших инфекцией.

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Shutterstock

Оксана Попова
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