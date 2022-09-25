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25 сентября, 09:11

В России за сутки выявили 46 758 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 46 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Выздоровело 45 908 пациентов, скончалось 95. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 386 757 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 20 792 921.

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Ранее учёные выяснили, сколько длится иммунная защита у переболевших ковидом. В ходе исследования специалисты проверили иммунитет у 1076 граждан Каталонии через полгода после вакцинации против коронавируса или просто переболевших инфекцией.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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