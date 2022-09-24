Врачи объяснили, можно ли родить здорового ребёнка после перенесённого ковида

Коронавирус в 2022 году легче переносится беременными женщинами, чем в начале пандемии. Об этом заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Дайва Пикаускайте. По её словам, которые приводит kp.ru, сегодня большинство будущих мам переносят инфекцию спокойно и почти без осложнений.

Согласно наблюдениям врачей, сделанных за два года пандемии, тяжело протекающий ковид в самом начале беременности может привести к потере плода, а на поздних сроках инфекция может стать причиной развития кислородного голодания ребёнка. А вот беременные, перенёсшие инфекцию в лёгкой форме, как правило, рожают детей без особенностей развития.

При заражении беременной ковидом важен не триместр, а тяжесть протекания болезни, ведь чем хуже чувствует себя мама, тем хуже малышу, показала врачебная практика. Однако некоторые наблюдения по триместрам можно сделать: сложное течение в первом может обернуться неправильным развитием органов ребёнка, во втором нередко выявляются сахарный диабет у беременных и эндокринологические проблемы у детей, а в третьем инфекция способна спровоцировать преждевременные роды.

В свою очередь уролог-андролог, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Боголюбов отметил, что тяжёлое течение ковида может спровоцировать снижение уровня тестостерона у мужчин и погасить сексуальное желание, ухудшив качество эрекции, а также вызвать апатию и разбитость. Инфекция приводит к ухудшению показателей спермограммы, из-за чего врачи часто рекомендуют отложить зачатие на срок до полугода.