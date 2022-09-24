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24 сентября, 11:31

Врачи объяснили, можно ли родить здорового ребёнка после перенесённого ковида

Гинеколог Пикаускайте: Беременные легче переносят коронавирус в 2022 году

Коронавирус в 2022 году легче переносится беременными женщинами, чем в начале пандемии. Об этом заявила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Дайва Пикаускайте. По её словам, которые приводит kp.ru, сегодня большинство будущих мам переносят инфекцию спокойно и почти без осложнений.

Согласно наблюдениям врачей, сделанных за два года пандемии, тяжело протекающий ковид в самом начале беременности может привести к потере плода, а на поздних сроках инфекция может стать причиной развития кислородного голодания ребёнка. А вот беременные, перенёсшие инфекцию в лёгкой форме, как правило, рожают детей без особенностей развития.

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При заражении беременной ковидом важен не триместр, а тяжесть протекания болезни, ведь чем хуже чувствует себя мама, тем хуже малышу, показала врачебная практика. Однако некоторые наблюдения по триместрам можно сделать: сложное течение в первом может обернуться неправильным развитием органов ребёнка, во втором нередко выявляются сахарный диабет у беременных и эндокринологические проблемы у детей, а в третьем инфекция способна спровоцировать преждевременные роды.

В свою очередь уролог-андролог, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Боголюбов отметил, что тяжёлое течение ковида может спровоцировать снижение уровня тестостерона у мужчин и погасить сексуальное желание, ухудшив качество эрекции, а также вызвать апатию и разбитость. Инфекция приводит к ухудшению показателей спермограммы, из-за чего врачи часто рекомендуют отложить зачатие на срок до полугода.

Врач ответил на три главных вопроса про ковид

Врач ответил на три главных вопроса про ковид

Ранее учёные выяснили, сколько длится иммунная защита у переболевших ковидом. В ходе исследования специалисты проверили иммунитет у 1076 граждан Каталонии через полгода после вакцинации против коронавируса или просто переболевших инфекцией.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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