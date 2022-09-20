Врач ответил на три главных вопроса про ковид

Штамм коронавируса "омикрон" и ОРЗ по симптомам неотличимы друг от друга, рассказал kp.ru заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

Он отметил, что мутации, которые предшествовали "омикрону", часто вызывали нарушения обоняния и вкуса в такой степени, которая при ОРВИ и гриппе почти не встречается. "Омикрон" и его варианты почти не вызывают подобных симптомов. При этом коронавирусная инфекция протекает без пневмонии. По словам врача, сейчас при ковиде пропадают обоняние и вкус только в 5% случаев.

Он также перечислил основные симптомы этой волны коронавируса: кашель, повышение температуры тела, чувство першения в горле, усталость в теле. Перечисленные симптомы характерны и для ОРЗ.

Медик рассказал и о том, что сейчас появились эффективные препараты противовирусного действия, которые направлены на подавление SARS-CoV-2. Речь идёт о лекарствах на основе молнупиравира. Он на 30% сокращает риск попадания в больницу. Его эффективным аналогом специалист назвал паксловид. Однако препараты эти недешёвые и не помогают от других инфекций. Поэтому лечить нужно целенаправленно тех, кто находится в группе риска и у кого коронавирус может протекать тяжело. Каган добавил, что не видит предпосылок для локдауна.