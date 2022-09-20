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20 сентября, 16:23

В грузинский банк, где захватчик несколько часов удерживал заложников, ворвался спецназ

<p>Обложка © <a href="https://rustavi2.ge/ka/news/238357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rustavi 2 </a></p>

Обложка © Rustavi 2

В здание Банка Грузии в городе Кутаиси, в котором захватчик держал заложников и требовал деньги, ворвался полицейский спецназ. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным канала, после того как силовики зашли в здание банка, в помещении раздался выстрел. Удерживаемые заложники начали пытаться выбраться наружу и создали хаос. Также "Рустави-2" публикует кадры с людьми, которые покидают банк, но в МВД информацию об освобождении заложников пока не подтвердили.

Район по-прежнему обнесён жёлтой лентой, спецслужбы и правоохранители принимают соответствующие меры. Задержан ли преступник, пока неизвестно.

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Ранее Лайф писал, что вооружённый налётчик захватил заложников в Банке Грузии в Кутаиси и потребовал два миллиона лари, в пересчёте на рубли — 42,6 миллиона. Затем на глазах у людей захватчик грузинского банка выдернул чеку из гранаты и угрожал устроить в помещении теракт. Перепуганные посетители банка просили правоохранителей, оцепивших территорию, передать злоумышленнику деньги через окно.

Ирина Фальке

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