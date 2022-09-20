В грузинский банк, где захватчик несколько часов удерживал заложников, ворвался спецназ
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В здание Банка Грузии в городе Кутаиси, в котором захватчик держал заложников и требовал деньги, ворвался полицейский спецназ. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".
По данным канала, после того как силовики зашли в здание банка, в помещении раздался выстрел. Удерживаемые заложники начали пытаться выбраться наружу и создали хаос. Также "Рустави-2" публикует кадры с людьми, которые покидают банк, но в МВД информацию об освобождении заложников пока не подтвердили.
Район по-прежнему обнесён жёлтой лентой, спецслужбы и правоохранители принимают соответствующие меры. Задержан ли преступник, пока неизвестно.
Ранее Лайф писал, что вооружённый налётчик захватил заложников в Банке Грузии в Кутаиси и потребовал два миллиона лари, в пересчёте на рубли — 42,6 миллиона. Затем на глазах у людей захватчик грузинского банка выдернул чеку из гранаты и угрожал устроить в помещении теракт. Перепуганные посетители банка просили правоохранителей, оцепивших территорию, передать злоумышленнику деньги через окно.