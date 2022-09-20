В грузинский банк, где захватчик несколько часов удерживал заложников, ворвался спецназ

В здание Банка Грузии в городе Кутаиси, в котором захватчик держал заложников и требовал деньги, ворвался полицейский спецназ. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным канала, после того как силовики зашли в здание банка, в помещении раздался выстрел. Удерживаемые заложники начали пытаться выбраться наружу и создали хаос. Также "Рустави-2" публикует кадры с людьми, которые покидают банк, но в МВД информацию об освобождении заложников пока не подтвердили.