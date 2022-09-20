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20 сентября, 16:08

Любовь Успенская готова простить хозяйку покусавшего её бульдога

В скандальном деле о нападении бульдога на Любовь Успенскую поставлена точка. Об этом kp.ru сообщила адвокат певицы Елена Сенина. Звезда избила собаку за то, что та прихватила зубами её и её пса, но не стала писать заявление в полицию на хозяйку бульдога. Зато последняя не преминула "накатать заяву" на народную любимицу.

"В настоящее время правоохранительными органами отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Любови Успенской по вопросам причинения ею травм как собаке, так и её хозяйке. Заявления представителя хозяйки бульдога господина Добровинского оказались фантазиями, направленными на придание общественной популярности своим клиентам. А Любовь Успенская как занималась своим творчеством на радость миллионов людей, так и продолжает заниматься", — заметила адвокат артистки.

По её словам, певица не приняла решение о подаче иска за клевету по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую до двух лет лишения свободы, и готова простить обидчиков, если последние перед ней извинятся.

Хозяйка "растерзавшего" Успенскую пса рассказала, что у него пока не выросли зубы

Хозяйка "растерзавшего" Успенскую пса рассказала, что у него пока не выросли зубы

Напомним, инцидент произошёл 30 мая. Королева русского шансона Любовь Успенская избила соседскую собаку и серьёзно повздорила с её хозяевами. Свой гнев она объяснила тем, что пёс якобы её покусал. Затем певица оскорбила хозяйку животного и пригрозила ей тюрьмой. Позднее юрист Александр Добровинский рассказал, что грозит избившей соседскую собаку певице Успенской. Выяснилось, что скандал между женщинами не закончился оскорблениями: звезда шансона несколько раз ударила и саму соседку.

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Prostars.org

Анатолий Симоненко

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