Любовь Успенская готова простить хозяйку покусавшего её бульдога

В скандальном деле о нападении бульдога на Любовь Успенскую поставлена точка. Об этом kp.ru сообщила адвокат певицы Елена Сенина. Звезда избила собаку за то, что та прихватила зубами её и её пса, но не стала писать заявление в полицию на хозяйку бульдога. Зато последняя не преминула "накатать заяву" на народную любимицу.

"В настоящее время правоохранительными органами отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Любови Успенской по вопросам причинения ею травм как собаке, так и её хозяйке. Заявления представителя хозяйки бульдога господина Добровинского оказались фантазиями, направленными на придание общественной популярности своим клиентам. А Любовь Успенская как занималась своим творчеством на радость миллионов людей, так и продолжает заниматься", — заметила адвокат артистки.