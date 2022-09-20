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20 сентября, 16:00

В Думе анонсировали политические и военные решения после референдумов в Донбассе и Запорожье

Вхождение в состав России новых регионов потребует восстановления их территориальной целостности и повлечёт иные последствия, направленные на защиту проживающих там граждан. Об этом сказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"Затягивать с этим (с референдумами — прим. Лайфа) нельзя, так как за этим последуют неизбежные правовые, политические и военные решения в отношении защиты граждан РФ, проживающих на территориях, вошедших в состав России. Равно как потребуется восстановить территориальную целостность этих административно-территориальных образований", — сообщил он ТАСС.

Морозов подчеркнул, что Госдума сможет в срочном порядке принять все необходимые решения, если участники референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поддержат идею вхождения в состав РФ.

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Напомним: референдум о присоединении к России в ДНР состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти ЛНР. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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Татьяна Миссуми

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