Референдум о вхождении Запорожской области в состав России тоже пройдёт с 23 по 27 сентября, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий. Также он подписал указ о формировании добровольческих батальонов для защиты региона.

Запорожская область тоже проведёт референдум о присоединении к России 23–27 сентября. Обращение Евгения Балицкого. Видео © Телеграм-канал Евгения Балицкого

"Я абсолютно уверен, что момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла, тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена. Наши рубежи надёжно защищены российскими военными", — подчеркнул он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

По его словам, принять участие в голосовании хочет абсолютное большинство жителей региона — никто не вправе им помешать. Поэтому сегодня, 20 сентября, Балицкий подписал положение о проведении референдума, он пройдёт с 23 по 27 сентября.