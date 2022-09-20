Запорожская область тоже проведёт референдум о присоединении к России 23–27 сентября
Референдум о вхождении Запорожской области в состав России тоже пройдёт с 23 по 27 сентября, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий. Также он подписал указ о формировании добровольческих батальонов для защиты региона.
Запорожская область тоже проведёт референдум о присоединении к России 23–27 сентября. Обращение Евгения Балицкого. Видео © Телеграм-канал Евгения Балицкого
"Я абсолютно уверен, что момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла, тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена. Наши рубежи надёжно защищены российскими военными", — подчеркнул он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.
По его словам, принять участие в голосовании хочет абсолютное большинство жителей региона — никто не вправе им помешать. Поэтому сегодня, 20 сентября, Балицкий подписал положение о проведении референдума, он пройдёт с 23 по 27 сентября.
Кроме того, на основании многочисленных обращений жителей региона Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области. Набор добровольцев объявят в ближайшее время.
В ожидании исторического события: Жители Запорожья, Херсонщины и Донбасса выступили за присоединение к России
Напомним, аналогичные даты для проведения голосования по вопросу вхождения в состав России утвердили также ЛНР, ДНР и Херсонщина. Главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали документы о референдуме.
ТАСС / Бобылев Сергей