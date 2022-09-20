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20 сентября, 13:40

Легендарный хоккеист Здено Хара завершил карьеру в НХЛ в возрасте 45 лет

Словацкий защитник Здено Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

45-летний спортсмен рассказал, что подпишет однодневный контракт с "Бостон Брюинз". В составе команды, с которой он в 2011 году выиграл Кубок Стэнли, хоккеист планирует провести прощальный матч.

"С гордостью объявляю об уходе после 25 сезонов в профессиональном хоккее, 1680 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, 200 встреч в плей-офф Кубка Стэнли и сотен международных игр. Для меня принципиально важно завершить карьеру в составе команды, которая так много значит для меня и моей семьи. С нетерпением жду возможности поблагодарить людей, способствовавших моему успеху", — сказал Хара.

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В составе "Бостона" защитник, чей рост составляет 206 сантиметров, провёл 14 сезонов. Также он выступал в НХЛ за "Оттаву Сенаторз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс". В составе сборной Словакии хоккеист выигрывал серебро на чемпионатах мира в 2000-м и 2012 году.

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NHL

Роман Фейгин
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