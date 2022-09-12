Российское доминирование: Наши хоккеисты вошли в число лучших из лучших в преддверии старта сезона НХЛ Хоккеисты НХЛ уже начинают подготовку к новому сезону. Нет никаких сомнений, что наши спортсмены вновь будут на первых ролях в регулярном чемпионате. 11 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Paul Morigi / WireImage, © ТАСС / AP / John Minchillo, © ТАСС / AP / David Zalubowski

До старта нового сезона в НХЛ остаётся меньше месяца. Уже совсем скоро откроются тренировочные лагеря во всех клубах лиги и начнётся целенаправленная подготовка к старту регулярного чемпионата. Первенство откроется двумя встречами "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс", которые состоятся 7 и 8 октября на O2 Arena в Праге. А уже с 11 числа стартует череда матчей на североамериканских стадионах.

В преддверии старта сезона НХЛ вместе со своей телесетью NHL Network традиционно составляет разнообразные рейтинги по игровым амплуа. Среди крайних нападающих и голкиперов наблюдается тотальное доминирование россиян. Лайф рассказывает о наших хоккеистах, которые будут радовать болельщиков по обе стороны океана.

Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / Zuma / Joel Marklund

Ни один рейтинг игроков НХЛ не может обойтись без Овечкина. Это уже стало прописной истиной. Следить за успехами нестареющего российского форварда продолжает весь мир. Неудивительно, что и в 36 лет он занимает первое место среди всех крайних нападающих лиги.

В прошлом сезоне Александр Великий вышел на третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ (780). Впереди только легендарные Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Кроме того, россиянин девятый раз в карьере забил 50 голов за сезон, повторив рекорд Гретцки и Майка Босси. Наверняка он в ближайшее время покажет ещё немало выдающихся достижений.

Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Никита Кучеров. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo

В прошлом сезоне Кучеров пропустил пару месяцев из-за травмы, но к плей-офф смог набрать шикарную форму. В Кубке Стэнли россиянин помог "Тампе" третий раз подряд пробиться в финал, с 27 набранными очками став лучшим бомбардиром команды. В рейтинге лучших крайних нападающих НХЛ Никита сейчас занимает второе место, уступая только Овечкину.

Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд")

Кирилл Капризов. Фото © ТАСС / AP / Stacy Bengs

Тройку лидеров рейтинга крайних форвардов замыкает ещё один россиян. Прошлый сезон Капризов начал ни шатко ни валко. Многие подумали, что космический контракт (45 миллионов долларов за пять лет) вскружил ему голову. Но россиянин после не слишком резвого старта переключил скорость и начал творить чудеса на площадке.

По итогам регулярного чемпионата Капризов набрал 108 очков в 81 игре (47 голов + 61 передача). Он побил все рекорды результативности "Миннесоты", а в списке лучших бомбардиров занял высочайшее пятое место.

Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Артемий Панарин. Фото © ТАСС / AP / Adam Hunger

Панарин в рейтинге крайних нападающих идёт восьмым. За три сезона в "Рейнджерс" он плотно забронировал за собой титул лучшего бомбардира команды. В минувшем сезоне Артемий установил личный рекорд результативности, набрав в регулярном чемпионате 96 очков (22 шайбы + 74 передачи). Сейчас ему по силам замахнуться на гроссмейстерский показатель в 100 баллов.

Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Андрей Василевский. Фото © ТАСС / AP / Jack Dempsey

Среди вратарей в НХЛ нет равных Василевскому. Звёздным часом для него стал сезон 2020/21, в котором он привёл команду ко второй подряд победе в Кубке Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф. В прошлом сезоне Андрей в третий раз добрался с командой до финала, показывая сверхнадёжную игру, но против "Колорадо Эвеланш" оказался бессилен. На данный момент в активе россиянина только один приз лучшему вратарю ("Везина Трофи"), пора идти за вторым.

Игорь Шестёркин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Игорь Шестёркин. Фото © ТАСС / AP / Gene J. Puskar

В рейтинге лучших вратарей НХЛ Шестёркин занимает второе место, уступая только Василевскому. Впрочем, в прошлом сезоне именно ему достался "Везина Трофи". Игорь в среднем пропускал меньше всего шайб за игру (2,07) и отражал 93,5% бросков. В плей-офф 26-летний спортсмен не смог себя проявить в полной мере, но, безусловно, у него ещё всё впереди. Его заочное противостояние с Василевским обещает стать одной из изюминок сезона 2022/23.

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Евгений Малкин. Фото © ТАСС / AP / Chris Seward

36-летний спортсмен — единственный представитель России в топ-20 рейтинга лучших центральных нападающих НХЛ на данный момент. В престижном списке он занимает 18-е место. Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года. В составе клуба, который выбрал Евгения под вторым номером на драфте, он трижды побеждал в Кубке Стэнли. В регулярных чемпионатах россиянин провёл 981 матч, набрав 1146 очков (444 шайбы + 702 результативные передачи).

Нынешним летом Малкин был близок к тому, чтобы покинуть "Пингвинз". Переговоры о продлении контракта шли долго и напряжённо. Сообщалось, что россиянина категорически не устраивали условия, которые ему предлагал клуб. И всё же легендарный хоккеист остаётся в "Питтсбурге". Он подписал новый четырёхлетний контракт на сумму 24,4 миллиона долларов. По истечении этого соглашения наш спортсмен выйдет на третье место по суммарному заработку в НХЛ ($143,1 миллиона). Он будет уступать только Александру Овечкину и капитану "Пингвинов" Сидни Кросби, которые продолжают выступать в лиге.

Фото © Shutterstock Кто из российских хоккеистов ярче других проявит себя в новом сезоне НХЛ? 0 Александр Овечкин Никита Кучеров Кирилл Капризов Кто-то другой (пишите в комментариях)

Авторы Роман Фейгин