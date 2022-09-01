"Делать нечего": Панарин рассказал, что в поезде спал по восемь раз в сутки
Хоккеист Панарин: Во время путешествия по России много спал, поскольку делать было нечего
Нападающий клуба НХЛ "Нью‑Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, что во время летнего путешествия по России спал по восемь раз в день, поскольку было нечем заняться. Об этом сообщает "Матч ТВ".
30-летнему спортсмену пришлось в одиночку поездом добираться из Челябинской области в Москву. Весь путь занял полтора дня.
"Просто смотрел в окно. Спал по восемь раз в сутки. Потому что делать нечего. И я использовал это время как эксперимент по нахождению в одиночестве. Как жить наедине с собой. Даже в вагон‑ресторан специально не ходил", — сказал Панарин.
Россиянин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 96 очков (22 шайбы + 74 результативные передачи).
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