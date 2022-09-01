"Делать нечего": Панарин рассказал, что в поезде спал по восемь раз в сутки

Нападающий клуба НХЛ "Нью‑Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, что во время летнего путешествия по России спал по восемь раз в день, поскольку было нечем заняться. Об этом сообщает "Матч ТВ".

30-летнему спортсмену пришлось в одиночку поездом добираться из Челябинской области в Москву. Весь путь занял полтора дня.

"Просто смотрел в окно. Спал по восемь раз в сутки. Потому что делать нечего. И я использовал это время как эксперимент по нахождению в одиночестве. Как жить наедине с собой. Даже в вагон‑ресторан специально не ходил", — сказал Панарин.