Александр Овечкин уехал из России в США

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин покинул Россию и отправился в США для подготовки к новому сезону НХЛ. Об этом " Спорт-Экспрессу " сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

"Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Сегодня он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с "Вашингтоном", — заявил Чистяков.

Овечкин раскрыл свой секрет подготовки к сезону в НХЛ, который помогает ему уже 15 лет

Отметим, что после окончания прошлого сезона он прилетел на Родину, где успел принять участие в целом ряде мероприятий. Так, Овечкин сыграл в футбол в составе "Динамо" и забил гол в ворота медийного клуба "Амкал", вышел на лёд в прощальном матче Александра Сёмина и многое другое.