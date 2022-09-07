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7 сентября, 14:46

Александр Овечкин уехал из России в США

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин покинул Россию и отправился в США для подготовки к новому сезону НХЛ. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

"Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Сегодня он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с "Вашингтоном", — заявил Чистяков.

Овечкин раскрыл свой секрет подготовки к сезону в НХЛ, который помогает ему уже 15 лет

Овечкин раскрыл свой секрет подготовки к сезону в НХЛ, который помогает ему уже 15 лет

Отметим, что после окончания прошлого сезона он прилетел на Родину, где успел принять участие в целом ряде мероприятий. Так, Овечкин сыграл в футбол в составе "Динамо" и забил гол в ворота медийного клуба "Амкал", вышел на лёд в прощальном матче Александра Сёмина и многое другое.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев

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