Александр Овечкин уехал из России в США
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин покинул Россию и отправился в США для подготовки к новому сезону НХЛ. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Глеб Чистяков.
"Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Сегодня он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с "Вашингтоном", — заявил Чистяков.
Отметим, что после окончания прошлого сезона он прилетел на Родину, где успел принять участие в целом ряде мероприятий. Так, Овечкин сыграл в футбол в составе "Динамо" и забил гол в ворота медийного клуба "Амкал", вышел на лёд в прощальном матче Александра Сёмина и многое другое.
ТАСС / Сергей Бобылев