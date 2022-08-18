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18 августа, 13:17

Овечкин раскрыл свой секрет подготовки к сезону в НХЛ, который помогает ему уже 15 лет

Овечкин рассказал, как готовится к новому сезону в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью телеканалу "360" рассказал об особенностях своей подготовки к сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"На протяжении пятнадцати лет я тренируюсь и готовлюсь к сезону один, лишь вместе с тренером готовимся к сезону. Я привык готовиться самостоятельно и делать те моменты, которые мне понадобятся в дальнейшем", — заметил Овечкин.

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По его словам, подготовка в команде НХЛ отличается от той, которая бывает в молодёжных клубах: в первом случае ты можешь вести её где угодно и по собственным планам, однако в дальнейшем ты должен дать результат. Игроки молодёжных команд должны готовиться к сезону на клубной базе.

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ТАСС / AP / Nick Wass

Шамиль Гаджиев

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