Овечкин раскрыл свой секрет подготовки к сезону в НХЛ, который помогает ему уже 15 лет
Овечкин рассказал, как готовится к новому сезону в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью телеканалу "360" рассказал об особенностях своей подготовки к сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"На протяжении пятнадцати лет я тренируюсь и готовлюсь к сезону один, лишь вместе с тренером готовимся к сезону. Я привык готовиться самостоятельно и делать те моменты, которые мне понадобятся в дальнейшем", — заметил Овечкин.
По его словам, подготовка в команде НХЛ отличается от той, которая бывает в молодёжных клубах: в первом случае ты можешь вести её где угодно и по собственным планам, однако в дальнейшем ты должен дать результат. Игроки молодёжных команд должны готовиться к сезону на клубной базе.
ТАСС / AP / Nick Wass