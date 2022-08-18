Овечкин раскрыл свой секрет подготовки к сезону в НХЛ, который помогает ему уже 15 лет

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью телеканалу "360" рассказал об особенностях своей подготовки к сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"На протяжении пятнадцати лет я тренируюсь и готовлюсь к сезону один, лишь вместе с тренером готовимся к сезону. Я привык готовиться самостоятельно и делать те моменты, которые мне понадобятся в дальнейшем", — заметил Овечкин.