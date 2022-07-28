"Крыша отъехала": Как легендарный чех Гашек стал ярым русофобом и требует сажать в тюрьму за работу в России Знаменитый чешский вратарь Доменик Гашек предложил отправлять в тюрьму всех граждан Чехии, которые будут работать в России. Однако сам он недавно выступал в нашей стране и получал неплохие деньги. 27 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bennett

Эпоха оголтелой русофобии в мире спорта продолжается. Целый ряд достаточно известных атлетов и иных деятелей по-прежнему делают провокационные заявления, направленные против России, в которых сложно разглядеть что-то разумное и имеющее отношение именно к спорту. Одним из лидеров такого русофобского движения стал легендарный чешский вратарь Доменик Гашек, который нападает на нашу страну не в первый раз, но делает это всё громче. Лайф рассказывает о его последних заявлениях, которые никак не вяжутся с тем, что он сам когда-то играл в России.

Гашек предложил сажать в тюрьму за работу в России

Пару лет назад представить, что Гашек будет так радикально высказываться о России, было сложно. Вратарь занимался исключительно тем, что ему и положено: отбивал шайбы и был одним из лучших на планете. Но в последнее время он всё чаще ассоциируется не с хоккеем, а с достаточно радикальными и больше походящими на политические заявлениями.

На сей раз поводом стал переход чешского хоккеиста Дмитрия Яшкина в СКА. Достаточно яркий форвард решил вернуться в Россию, где играл недавно. В "Аризоне" у Яшкина раскрыться особо не получилось, и теперь он будет пытаться взять Кубок Гагарина в СКА. Но его переход положительно оценили далеко не все. И именно Гашек стал тем, кто выступил ярче всех, обратившись к чешскому правительству.

"Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это", — написал Гашек.

Фото © Getty Images / Tom Szczerbowski

Позднее он выступил гораздо более радикально с достаточно смелым предложением не только для Яшкина и других хоккеистов, но и всех, кто трудится в нашей стране.

"Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Однако, я думаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу в России обескуражат 99% людей (и не только спортсменов). Тогда наша жизнь и жизнь наших союзников стала бы намного безопаснее", — написал Гашек позднее.

Иными словами, Гашек предлагает запретить всем гражданам Чехии трудиться в России, а иначе — 15 лет тюрьмы. Нечто похожее (правда, без тюремного заключения) недавно приняли в Латвии, и теперь местные хоккеисты не могут играть в России. В Чехии пока о таком не рассуждают, и хочется верить, рассуждать не будут.

А иначе тюрьмы будет достоин и сам легендарный Гашек. Да-да, лидер хоккейной русофобии когда-то давно выступал за московский "Спартак", где в итоге и завершил карьеру. В тюрьму легенду — не иначе. Или же в тюрьму можно отправить легенду мирового хоккея Яромира Ягра, который очень неплохо играл в омском "Авангарде".

Гашек предлагал оставить НХЛ без Овечкина, Капризова и других россиян

Примечательно, что с таким бэкграундом Гашек решил начать свои русофобские заявления с россиян, которых давно признали звёздами мирового хоккея. Буквально сразу после начала спецоперации России на Украине чешский вратарь решил сделать радикальное заявление по поводу всех наших в НХЛ.

"НХЛ должна немедленно прервать действия контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, её ценности и действия. Это факт", — заявил Гашек.

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / АР / Nick Wass

Представить сейчас НХЛ без Овечкина, Капризова, Малкина и других невозможно. Тот же капитан "Вашингтона" идёт на уникальный рекорд Уэйна Грецки, а Капризов ещё год назад становился лучшим молодым хоккеистом. Отнять всё это сейчас у клубов будет сродни приговору или же выстрелу себе в ногу.

При этом в России на слова Гашека отреагировали примерно так же резко, как и сам голкипер ворвался в инфополе.

"Он даже не играл, а зарабатывал деньги (во время выступлений за "Спартак". — Прим. Лайфа)! В то время он уже был сбитым лётчиком, и его брали как звезду, к которой хорошо относились в России. Я считаю, что либо у него крыша уже отъехала от жары, потому что там сейчас проблемы с кондиционированием, либо он готовит себя к политической карьере", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Вероятно, ожидать иных заявлений от Гашека, наверное, не стоило. Всё-таки отношения между Россией и Чехией нельзя назвать даже "неплохими". Тем не менее его предложения — популизм чистой воды, и абсолютно понятно, что никто в Чехии не будет даже задумываться о том, чтобы отправить в тюрьму тех, кто играет и работает в России.

Наверняка когда-то Гашеку придётся взять свои слова назад и принести что-то похожее на извинения. Однако пока что до этого, судя по всему, далеко. Да и какое дело нам с вами до того, что думает чешский вратарь, если его заявления не меняют ровным счётом ничего.

Фото © shutterstock Будут ли хоккеисты из Чехии отказываться играть в КХЛ? 0 Да, они послушают Гашека и перестанут ездить в РФ Нет, их здесь всё устраивает

Авторы Шамиль Гаджиев