Латвийские хоккеисты кидают российские клубы на миллионы рублей, а Рига их только поддерживает Играть в России латышским хоккеистам теперь запрещено несмотря на то, что многие хотят и готовы отправиться в нашу страну 26 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA / Бухарев Олег

Хоккейное межсезонье традиционно наполнено новостями о переходах игроков из команды в команду, а также различных методах подготовки. Нынешнее лето революционное в некотором смысле, ведь для целого пласта игроков выступления в России отныне — запретный плод. Речь про игроков из Латвии, которых всегда в нашей стране ценили и уважали. Впрочем, порой и сами хоккеисты рады как можно скорее покинуть Россию и отправиться покорять другие чемпионаты. Лайф рассказывает, как хоккеисты из Латвии и местная федерация оставляют наши клубы без денег и нужных ей игроков.

Индрашис сбежал из "Спартака", хотя подписал контракт

Главный скандал лета — история с Миксом Индрашисом. Латвийский хоккеист, который долго и активно выступал в КХЛ и прекрасно знаком нашим болельщикам, решил, что играть в России, конкретно в "Спартаке", он не будет. Вместо этого он решил изменить правила игры и делать так, как считает нужным, и неважно, что уже был подписан контракт со "Спартаком", где на игрока рассчитывали и верили в него.

Игрок "Динамо" Микс Индрашис и вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек (слева направо) Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Индрашис долгое время играл за родное рижское "Динамо", которое прекратило выступления в КХЛ лишь в этом году на фоне событий на Украине. В Риге решили, что дальше развиваться в российской лиге им не стоит, поэтому отправились по собственному пути. Позднее в Латвии приняли достаточно странный закон, который запрещает местным спортсменам выступать на турнирах в России. Касается это хоккеистов, футболистов и любых других атлетов. А если нарушить закон, то клеймо предателя будет повешено на тебя буквально-таки сразу.

Так же было и с Индрашисом. Как только "Спартак" объявил, что латыш теперь часть красно-белой команды, на родине его ждали тонны хейта. Куда мощнее выступила национальная федерация хоккея, которая выставила Индрашису достаточно любопытный ультиматум.

— В любом случае новость о его переходе в "Спартак" стала для нас полной неожиданностью. Конечно, если всё подтвердится, он не сможет больше выступать за сборную Латвии, — заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс.

Самому Индрашису после этого пришлось немного отступить. Сначала он сказал, что контракта со "Спартаком" не подписывал и имеет соглашение с другой командой. Однако красно-белые моментально ответили, что переход зарегистрировала лига, а значит, он состоялся, поэтому вопросов быть не должно. Примечательно, что пока Индрашис говорил, что ничего не подписывал, его семья намекала совсем на другое.

— Да, у одного ребёнка Микса есть проблемы, на лечение уходит куча денег. Я не хочу об этом говорить, просто хочу посоветовать: прежде чем кричать, что он предатель, подумайте, — заявила мать хоккеиста Индра Индрашис.

Тем не менее сбежать Индрашис сумел. Теперь он будет играть в немецком клубе "Швеннингер Уайлд Уингз". То есть латвийский мастер просто наплевал на соглашение со "Спартаком" и отправился покорять Германию. Красно-белые, разумеется, всё это осудили, но ситуацию, кажется, это никак не изменит.

Вратарю Янису Калныньшу запретили ехать в Россию

Но если Индрашис сам поступил со "Спартаком" не очень красиво, то вот вратарь сборной Латвии Янис Калныньш не отрицал того, что готов отправиться в Россию. Более того, и направление он выбрал для себя достаточно неблизкое. Голкипер готов был отправиться в Хабаровск и играть за местный "Амур".

Вратарь "Йокерита" Янис Калныньш. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

— Это непопулярное решение, но я принял его потому, что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи, я думаю о жизни после карьеры. Я взрослый человек и знаю, какая реакция может быть у людей и как это повернут СМИ, — говорил Калныньш о переходе в "Амур".

Проще говоря, голкипер не скрывал того, что в России он легко может остаться после завершения карьеры и спрос на него как на достаточно надёжного голкипера будет. А вот стоит ли ждать того же самого в Европе, сказать сложно. Тем не менее, как и предсказывал Калныньш, в Латвии на него начали достаточно оперативно нападать через СМИ и делать самые разные заявления.

— Оглядываясь назад на свою карьеру, могу сказать, что я никогда не был рабом. У меня всегда были свои права, я мог в любой момент расторгнуть контракт с НХЛ или другой командой, и в этом случае мне просто больше не платили. В России на это рассчитывать нельзя, а за невыполнение контракта могут быть и финансовые, и физические, и моральные прямо драконовские санкции. Вы должны понять, какова ценность человеческой жизни в России прямо сейчас. На мой взгляд, если вы решите играть в России прямо сейчас, вы станете рабом, — заявил легенда латышского хоккея Артур Ирбе.

Первое, что сделали в Латвии, — напомнили вратарю о том, что играть в России сейчас не самое правильное решение. Никакой логикой и здравым смыслом здесь не пахнет. Однако на Калныньша это никак не повлияло. Тогда местной федерации пришлось идти по проторённой дорожке и лишать голкипера места в сборной страны.

Однако и это не остановило голкипера от переезда в Хабаровск. И тогда у Латвии оставалась в запасе лишь одна мера: запретить переход Калныньша в "Амур". Сделать это просто: местная федерация не выдаст необходимые для этого документы, в итоге отправиться в Хабаровск голкипер не сумеет. То есть в Латвии поощряют ситуацию, при которой игроки могут делать что угодно, но не переходить в команды, которым ранее сказали "да".

Как разрешится ситуация с представителями Латвии в КХЛ — загадка. Наверняка клубы просто-напросто больше не будут подписывать соглашения с латышами, ибо никто не хочет остаться без игроков и больших денег, которые были готовы дать хоккеистам. Либо же найдётся кто-то из латышских игроков, готовый изменить эту систему и показать, что никакие абсурдные политические решения не должны мешать развитию их карьеры.

Фото © Shutterstock Будут ли латышские хоккеисты появляться в КХЛ? 0 Да Нет, им запретили играть в России Нет, но они здесь больше не нужны

Авторы Шамиль Гаджиев