Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

Референдум в ЛНР по вопросу вхождения региона в состав России состоится с 23 по 27 сентября этого года. Такое решение озвучил Народный совет республики во время заседания, сообщает Луганский информационный центр.

"В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ определить дни голосования на референдуме с 23.09.2022 по 27.09.2022", — сказал председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.