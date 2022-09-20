Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября
Парламент ЛНР сообщил о датах референдума. Фото © t.me / Луганскинформцентр Z
Референдум в ЛНР по вопросу вхождения региона в состав России состоится с 23 по 27 сентября этого года. Такое решение озвучил Народный совет республики во время заседания, сообщает Луганский информационный центр.
"В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ определить дни голосования на референдуме с 23.09.2022 по 27.09.2022", — сказал председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Напомним, 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Сегодня парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие закона о референдуме, а глава региона Леонид Пасечник подписал документ.