НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 11:42

Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

<p>Парламент ЛНР сообщил о датах референдума. Фото © t.me / <a href="https://t.me/LIC_LPR/34841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Луганскинформцентр Z</a></p>

Парламент ЛНР сообщил о датах референдума. Фото © t.me / Луганскинформцентр Z

Референдум в ЛНР по вопросу вхождения региона в состав России состоится с 23 по 27 сентября этого года. Такое решение озвучил Народный совет республики во время заседания, сообщает Луганский информационный центр.

"В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ определить дни голосования на референдуме с 23.09.2022 по 27.09.2022", — сказал председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Депутат Шхагошев назвал референдумы в ЛНР и ДНР логичным завершением освобождения Донбасса

Депутат Шхагошев назвал референдумы в ЛНР и ДНР логичным завершением освобождения Донбасса

Напомним, 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Сегодня парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие закона о референдуме, а глава региона Леонид Пасечник подписал документ.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров