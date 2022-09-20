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20 сентября, 11:27

МО РФ сообщило о ликвидации более 120 украинских военных в Харьковской области и ДНР

ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики. Об этом во время очередного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Так, удары высокоточного оружия РФ пришлись по трём пунктам временной дислокации украинских военных.

"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок в Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичного в ДНР уничтожено более 120 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков и добавил, что Российская армия также уничтожила три танка и 12 автомобилей противника.

Су-24 Воздушных сил Украины сбит над территорией ДНР

Су-24 Воздушных сил Украины сбит над территорией ДНР

Ранее ВКС России нанесли удары по местам сосредоточения военнослужащих четырёх бригад ВСУ. Всего в результате ударов уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники.

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Getty Images / Metin Aktas

Матвей Шандрыголов

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