ВС РФ ликвидировали более 200 украинских военных в районе Зайцева, Николаевки и Северска
ВКС России нанесли удары по местам сосредоточения военнослужащих четырёх бригад ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ и генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Брифинг Минобороны. Видео © Минобороны РФ
"Высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка", — заявил представитель ведомства.
Также, по словам Конашенкова, российская авиация нанесла удар по боевикам 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска на севере ДНР. Всего в результате ударов уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации батальона "Карпатская Сечь" в Запорожской области. В результате удара были уничтожены 40 боевиков.