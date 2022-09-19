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19 сентября, 11:00

ВС РФ ликвидировали более 200 украинских военных в районе Зайцева, Николаевки и Северска

ВКС России нанесли удары по местам сосредоточения военнослужащих четырёх бригад ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ и генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Брифинг Минобороны. Видео © Минобороны РФ

"Высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка", — заявил представитель ведомства.

Также, по словам Конашенкова, российская авиация нанесла удар по боевикам 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска на севере ДНР. Всего в результате ударов уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации батальона "Карпатская Сечь" в Запорожской области. В результате удара были уничтожены 40 боевиков.

Обложка ©

Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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