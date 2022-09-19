"В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинки, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбного Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская Сечь" в городе Запорожье уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", — сообщил он.

Напомним, что военное подразделение "Карпатская Сечь" и его лидер Юрий Черкашин прославились лагерем для детей, в котором учили стрелять из автоматов и бросать гранаты в москалей. А когда украинская сторона казнила пленных российских солдат в Забучье, прикрывалась живым щитом в Ирпене и ставила спектакль в Буче, рядом неизменно оказывался добробат "Карпатская Сечь". Сейчас его боевики находятся на Изюмском направлении. ВС России значительно проредили ряды батальона, уничтожив командира Олега Куцина, десятки его украинских подчинённых и наёмников: британца Крейга Пайки Макинтоша, австралийца Джеда Данди Данахая и грузина Николоза Шанаву.