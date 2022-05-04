Как боевик АТО в специальных лагерях на Украине учит детей убивать русских Лидер нацистского военного подразделения "Карпатская сечь" Юрий Черкашин прославился тем, что курировал лагерь для детей, в котором учил стрелять из автоматов и бросать гранаты в москалей. 18850 18850 Коллаж © LIFE. Фото © rubryka.com, strana.news

По данным российских военных, в харьковских лесах появились подразделения нацистов из Западной Украины. Здесь замечены части из ССО "Азов", группировок "Реванш" и "Карпатская сечь". Отчасти их прибытие под Харьков говорит о кадровом голоде в войсках ВСУ. Среди них есть и идейные нацисты, которые уже много лет в специальных лагерях учат детей стрелять в москалей.

Наиболее заметной фигурой является Юрий Черкашин по прозвищу Чорнота (по-русски — "чернота"). Это нацист с богатым многолетним бэкграундом и ненавистью ко всему русскому. Он отметился участием в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, где воевал с ополченцами. В 2015 году его тяжело ранили из пулемёта — он получил очередь в грудную клетку, но благодаря тому, что его на вертолёте оперативно доставили в днепропетровскую больницу им. Мечникова, он выжил.

Юрий Черкашин. Фото © rubryka.com

Нацизм с детства

На берегу Днестра у села Беремяны в Бучацком районе Тернопольской области расположен специальный летний детский лагерь "Гарт волі" ("Закалка воли"). Его организаторы по всей Украине собирали детей (особое внимание уделяли жителям восточной части страны) и методично вкладывали в юные головы свои националистические идеи.

Обучение в лагере проводилось бесплатно, все расходы на себя взяло Министерство молодёжи и спорта Украины в рамках поддержки "национально-патриотического воспитания молодёжи". Кстати, оно же спонсировало украинскую ультраправую организацию С14, члены которой обвиняются в убийстве оппозиционного писателя и журналиста Олеся Бузины, а также в нападениях на цыган и представителей ЛГБТ.

В организацию проекта летнего лагеря и поддержание его работоспособности Черкашин вложился по полной. Кроме различных организационных и административных вопросов он (как опытный боец и ветеран АТО) учил воспитанников стрелять из различных автоматов и штурмовых винтовок. Мальчики и девочки ходили в походы, где изучали основы выживания в дикой природе, тактику ведения боя в сельских и городских условиях и т.д. Любить Украину и ненавидеть врагов в этом лагере начинали с восьми лет.







Слава об этом лагере разлетелась далеко за пределами Украины. В 2018 году информационное агентство Associated Press выпустило трёхминутный ролик о детской патриотической базе. На кадрах видео Юрий Черкашин поучает детей:

— В людей, живых существ, мы не целимся никогда. "ДНРовцы", сепаратисты, новороссы, "зелёные человечки", московские оккупанты живыми людьми не считаются. Поэтому в них целиться можно и нужно.

Сельский нацист

32-летний бандеровец родом из крохотного городка Борислав с населением в 37 тыс. человек, расположенного примерно в 80 километрах к юго-западу от Львова. Проживал там по адресу ул. 600-летия Борислава, д. 18, кв. 39. Черкашин — воспитанник украинской партии "Свобода"* известного националиста Олега Тягнибока. Уже много лет он преданно поддерживает своего идейного вдохновителя и словом (например, в соцсетях), и делом.

В своё время он стал основателем молодёжного крыла "Свободы"* — общественных организаций "Сокол" и "Сокол свободы", а позже и их боевого крыла — ультраправого добровольческого подразделения "Карпатская сечь".

Страница Юрия Черкашина в сети Facebook (запрещена в Российской Федерации)

В его составе он участвовал в АТО в Донбассе в 2014–2015 годах, а после ранения, вернувшись на гражданку, зарегистрировал всеукраинский союз ветеранов АТО "Легион свободы" и уехал преподавать искусство убивать в тот самый детский лагерь "Гарт волі".

Семейка нацистов

Пять лет назад Черкашин женился на женщине, которую, что называется, нашёл под стать себе. Это 30-летняя Екатерина Серко — уроженка Ровненской области, там жила в селе Малый Шпаков по адресу улица Школьная, дом 10Б.

Екатерина Серко и Юрий Черкашин. Фото © Instagram (запрещён в Российской Федерации) / kateryna_cher

Свой путь в национализме она начала в 2009 году в возрасте 17 лет, когда отправилась учиться в Харьков в местный университет. На старших курсах дивчина попала в оборот местного отделения "Свободы"*, ходила на митинги и пикеты, носила вышиванки и писала о засилье нацменьшинств в Харькове.

Конечно, поддерживала Майдан 2013–2014 годов, а спустя год, в 2015 году, уехала в Киев, где работала журналистом в ряде изданий правого толка, участвовала в различных нацистских акциях, включая факельные шествия.

Серко обожает Степана Бандеру. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в Российской Федерации) / Катерина Черкашина

В соцсетях девушка хвасталась, что пьёт кофе из кружки с портретом Степана Бандеры и регулярно ходит на "Бандеровские чтения". На одном из таких мероприятий летом 2017 года она познакомилась с Черкашиным. Националист сделал ей предложение руки и сердца уже спустя две недели после знакомства.

В 2020 году пара переехала в Ивано-Франковск, и сегодня Серко поддерживает своего мужа в соцсетях.

Кадр из видео на канале Черкашина, посвящённого обзору модификаций автомата Калашникова. Фото © YouTube / ХЛОПЦІ З ЛІСУ

Перед войной нацист решил завести канал в YouTube, который назвал "Парни из леса" и посвятил войне и оружию. Благодаря тому что в одном из последних роликов Черкашин проговорился о том, где находится, военным специалистам стало понятно, что ВСУ стали закрывать дыры в своём составе за счёт ветеранов АТО и идейных нацистов с запада Украины. Можно не сомневаться в том, что уже в ближайшее время со стороны российских войск на "Карпатскую сечь" начнётся настоящая охота, чтобы призвать к ответу каждого боевика.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

Для чего украинские власти поддерживали лагеря, где детей знакомили с нацистскими идеями? 0 Чтобы воспитать поколение нацистов Чтобы вырастить боевиков Чтобы привить детям патриотизм

Авторы Евгений Кузнецов