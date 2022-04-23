Как жила одиозная убийца из украинской армии Маруся Зверобой В Донбассе проверяют информацию об уничтожении 44-летней Елены Самбул. Она прославилась своей жестокостью: на её счету десятки убитых русских солдат и мирных граждан. Что о ней известно? 345134 345134 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Andriy Dubchak/ dia images © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / marusya.zvirobiy

Елена Самбул (в девичестве Беленькая) более известна как Маруся Зверобой. На Украине у неё репутация жестокой убийцы, она выделялась даже на фоне "азовцев" и айдаровцев. По последним данным, на днях она была ликвидирована.

До Евромайдана Самбул была ипэшницей и оказывала услуги в сфере веб-дизайна. По образованию она журналист. Выделялась девушка разве что необычными для слабого пола хобби: увлекалась огнестрельным оружием и изучала геральдику.

К "Правому сектору"* Елена Самбул присоединилась во время гражданской войны на востоке Украины. Тогда же в зоне АТО она познакомилась с будущим мужем. Даже забеременев, Елена не покинула фронт и продолжила воевать. Прозвище Маруся ей дали сослуживцы в честь соратницы Нестора Махно. Позывной Зверобой она взяла себе сама.







В 2014 году Маруся Зверобой основала общественную организацию "Марусин полигон" (посёлок Калиновка, улица Полевая, 33), которая занялась начальной военной подготовкой карателей ВСУ и нацбатальонов. Деньгами ей помогал Пётр Порошенко, на тот момент президент Украины; советами — Алексей Арестович, будущий главный пропагандист украинских националистов и помощник президента Зеленского.

В 2015 году Маруся Зверобой стала командиром 11-го добровольческого батальона правосеков*. В 2016-м возглавила мобильную инструкторскую группу десантно-штурмовых войск "Марусины медведи". В 2017-м служила в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Самбул вышла в отставку. Официально — по состоянию здоровья. Неофициально — рассчитывала попасть в парламент.

Большого политика из Маруси Зверобой не вышло. В выборные списки кандидатов в Верховную раду она не попала. Во многом из-за своих ультрарадикальных высказываний. В 2019 году Маруся публично пригрозила смертью Владимиру Зеленскому, назвав его трусом. Спустя неделю её арестовали по обвинению в покушении на убийство. Дома у неё прошли обыски. Были изъяты винтовка 12-калибра, карабин на основе Калашникова, патроны, а также пневматическое оружие, принадлежавшее... её малолетней дочери Зоряне.

— Когда Зоряне было четыре с половиной годика, к нам в дом вломились спецподразделения и отжали у неё пневматический пистолет. По беспределу! — пожаловалась тогда прессе Маруся Зверобой.

За боевую инструкторшу заступилась партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Уголовное преследование превратилось в фарс. В 2020 году у Маруси отобрали заграничный паспорт, взяли подписку о невыезде из Киева и отпустили на все четыре стороны.

Видео в телеграм-канале Маруси Зверобой о надругательстве над погибшим русским солдатом. Видео © Teleram / marusyazvirobiy

Когда в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, Маруся Зверобой снова почувствовала себя как рыба в воде. В своём телеграм-канале она начала выкладывать видео, где требовала уничтожения всех без исключения русских. Слова не разошлись с делом. Вскоре в качестве рядового бойца Маруся присоединилась к 1-й отдельной штурмовой роте "Правого сектора". Как рассказали Лайфу источники в ДНР и ЛНР, она практиковала надругательства над убитыми российскими солдатами и мирными гражданами, вырезая на их телах свастику. В её соцсетях полно подобных роликов. Она может быть причастна к гибели десятков россиян и жителей Донбасса.

Семья нацистов

Маруся Зверобой и её семья прописаны в квартире 28 на улице Ленина, 57B в посёлке Калиновка. Судя по фотографиям, ещё у них есть добротный коттедж.





64-летняя мать Людмила Сябренко является соучредителем военно-учебного лагеря "Марусин полигон". Она полностью поддерживает свою дочь и по мере сил ей помогает. Например, готовит еду для карателей ВСУ. А ещё регулярно публикует русофобские посты в соцсетях.

40-летняя сестра Вероника Фоя — хозяйка магазина одежды, член партии "Европейская солидарность", депутат Фастовского районного совета и координатор молодёжного спорта. Она постоянно публикует оскорбления русских и фотографии, где выдаёт оружие только что обученным в "Марусином полигоне" карателям.

Женщины в семье пытаются скрыть свои фамилии. Сестра Вероника указывает в соцсетях, что в девичестве была Палий. Пенсионерка-мать лишь по паспорту Сябренко, а в соцсетях называет себя Ковтун. У Елены Самбул девичья фамилия Беленькая.







Что касается мужа нацистки, то в соцсетях семьи встречается лишь один мужчина с фамилией Самбул — некий 40-летний Андрей, владелец фирмы по установке солнечных батарей. У Маруси с ним ни одной совместной фотографии. Зато у неё полно снимков в обнимку с другими мужчинами. Также, судя по соцсетям, дочку Зоряну Маруся воспитывает одна, помогают ей только сестра и мама. Возникает ощущение, что брак Маруси Зверобой был скоротечный или фиктивный.

Детям она прививает свои идеи. Нацистка учит дочь и племянницу азам русофобии, даёт им в руки опасное огнестрельное оружие.









P. S.

По последним данным, Марусю Зверобой уничтожили чеченские добровольцы во время зачистки позиций "Правого сектора" в Мариуполе. Она оказывала сопротивление, после чего её ликвидировали. Сейчас эта информация проверяется. По другим сведениям, была убита не Зверобой, а похожая на неё нацистка Алина Михайлова, пресс-секретарь "Правого сектора".

* В России "Правый сектор" признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.

Что делать с такими нацистками? 0 Захватить и осудить на пожизненный срок У неё нацизм в голове, таких нужно уничтожать Она должна понести наказание за преступления, а в тюрьме её перевоспитают Отдать родственникам убитых, пусть они решат её судьбу

Авторы Егор Пережогин