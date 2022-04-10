Что ждёт грузинских наёмников ВСУ, которые не берут в плен и добивают раненых русских Над пленными российскими солдатами в Киевской области учинили жестокую расправу. Палачи называют себя Грузинским национальным легионом. Их уже ищет российский спецназ. Что известно о наёмниках? 224835 224835 Коллаж © LIFE. Кадр из видео YouTube / Паляниця, © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / David Sakvarelidze, © YouTube / Ukraine WAR

Ни один западный или украинский политик до сих пор не прокомментировал видео, на котором неонацисты добивают раненых российских солдат и глумятся над их телами. Этот ролик появился в Сети 4 апреля. Происходящее на нём уже нарекли "киевской резнёй".

Трагедия произошла 28–30 марта вечером на трассе Т10-01. Это дорога из Дмитровки в Забучье (в районе садового центра "Белгравия"). Точные координаты места бойни — 50.46547929940521, 30.182321560261606. Жертвами украинских палачей стали российские десантники, попавшие в засаду во время отхода наших бронетранспортёров из-под Киева.

Киевская резня. Видео © t.me / Повёрнутые на "Операции Z"

На асфальте в лужах крови в предсмертной агонии корчатся несколько наших бойцов. Им всем только что перерезали горло. Учитывая тот факт, что у некоторых из них были связаны за спинами руки, — это военнопленные.

— Он ещё живой, хрипит! — злится один из карателей.

— Да оставь его, — отвечает ему другой.

— Не хочу оставлять! (в российского парня стреляют дважды из автомата, но бедняга всё равно жив и продолжает хрипеть; в него палят в третий раз. — Прим. Лайфа).

— Мне надо бы их морды поснимать, — вступает в разговор третий каратель.

— А перчатки у него хорошие! — обрадовался четвёртый.

— Уууу! Слава Украине, героям слава! Грузины, ***! — свистят и улюлюкают на камеру отморозки. По их голосам можно определить, что среди них много грузин. Один из них радостно позирует на камеру, не скрывая лица.

Теймураз Хизанишвили на работе и в обычной жизни. Фото © t.me / Повёрнутые на "Операции Z", © VK / Valeriya Olegovna

Их личности можно вычислить благодаря специальным программам.

Теймураз Назик Хизанишвили

Один из наёмников очень похож на 35-летнего Теймураза Назика Хизанишвили. В Незалежную он переехал в 2014 году как охранник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Последний был тогда в опале на родине, новые грузинские власти разыскивали его по нескольким уголовным делам. Саакашвили тогда всей душой поддержал украинский Майдан. После он работал губернатором Одессы, советником президента Украины, главой наблюдательного совета реформ. И на всех этапах его, словно тень, сопровождал телохранитель Назик. В Сети можно найти множество фото, где они стоят рядом.

Посередине — Михаил Саакашвили. Справа — Теймураз Хизанишвили. Фото © t.me / Грузинский прохожий

Теймураз давно украинизировался. В 2015 году он женился на 26-летней украинке Валерии Хохловой. Девушка души в нём не чает. Себя называет "жена самого лучшего в мире грузина", а его — "моё грузинище любимое". Детей у них нет. Живёт пара зажиточно. Он ездит на кабриолете и предпочитает брендовые вещи. Жена любит бриллианты.

Теймураз Хизанишвили с супругой Валерией. Фото © VK / Valeriya Olegovna

Назик прописан в хмельницком селе Пашковцы на улице Григория Сковороды (дома 2, 4). Судя по карте, это целое фермерское хозяйство, состоящее из трёх добротных коттеджей и огородов, раскинувшихся на гектарах земли. По соседству живут его родители с сестрой.

Ещё Теймураза можно поискать в доме супруги. Её адрес прописки: Киевская область, деревня Горенка, улица Киевская, 127.





В "Ютубе" можно найти короткий видеоролик от 30 апреля под названием "Грузинский легион продолжает помогать украинцам в зачистках Киевской области". Его растиражировал Генштаб ВСУ. На нём показаны события, произошедшие за несколько минут до киевской резни. Видны захваченный российский бронетранспортёр БМД-2 и наши десантники, пока ещё живые и здоровые, но уже связанные. На переднем плане красуется радостный Теймураз Хизанишвили. Вскоре он перережет военнопленным горло.

Грузинский национальный легион

Грузинский национальный легион — это добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение, созданное в 2014 году из граждан Грузии для карательных операций против жителей Донбасса. По данным "Википедии", его численность — всего 25 человек.

Грузинский национальный легион. Фото © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Gagreli

Идея создания Грузинского национального легиона принадлежит 43-летнему тбилисцу — полевому командиру Мамуке Мамулашвили. Он боевик с подросткового возраста. В 14 лет сбежал из дома, чтобы принять участие в грузино-абхазской войне. Затем долгое время служил в подразделении отца, который был генералом ВС Грузии. С 2009 по 2012 год Мамука был советником министра обороны страны. Во время Майдана поехал воевать в Незалежную. Награждён орденами "Народный Герой Украины", "За мужество", Крестом Ивана Мазепы и медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

На днях Мамука Мамулашвили заявил, что его боевики не будут брать в плен ни российских солдат, ни подразделения Росгвардии Чеченской Республики.

— Да, мы у них связываем руки и ноги, — добавил он.

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили дал приказ пленных не брать. Видео © YouTube / Ukraine WAR

Когда про киевскую резню написало издание The New York Times, Мамука Мамулашвили поспешил отречься от Теймураза Хизанишвили.

— Я лишь отдал приказ не брать пленных, убивать в бою. А этот человек (Хизанишвили. — Прим. Лайфа) не имеет отношения к Грузинскому национальному легиону, первый раз его вижу, — заявил Мамулашвили.

Это очевидная ложь. Теймураз Хизанишвили и Мамука Мамулашвили — из одной команды. Судя по фотографиям в Сети, оба некогда были телохранителями Михаила Саакашвили.

Слева — Михаил Саакашвили. Справа — Мамука Мамулашвили. Фото © VK

В 2014–2020 годах сторонники Саакашвили лепили из полевого командира Мамуки "великого воина", "воюющего за свободу Грузии на Украине". Оды ему пел грузинский пропагандист и постоянный автор российской радиостанции "Эхо Москвы"* Гела Васадзе. А ранее по грузинским каналам крутили короткометражный фильм, где Мамуку называли "героем нашего времени". Согласно базам данных, официальной недвижимостью на Украине Мамука Мамулашвили так и не обзавёлся.

То, что боевики Мамуки имеют отношение к киевской резне, подтверждается и соцсетями его непосредственных подчинённых — грузинских легионеров Лаши Рухаи и Левана Фифии (соцсеть "Фейсбук" запрещена на территории РФ. — Прим. Лайфа). Пару дней назад они выложили видео, где радуются захвату российской бронемашины где-то под Киевом. Вероятно, задачей грузинского легиона была организация засады на российских военных.

Грузинский легион радуется захваченной российской бронемашине. Видео © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Levan Fifia

Кто такой Давид Сакварелидзе

На самом деле команда Михаила Саакашвили показала себя намного раньше. 27 февраля Давид Сакварелидзе — правая рука экс-президента Грузии, лидер украинской партии "Движение новых сил" и по совместительству политический куратор грузинского легиона — заявил, что российские ракеты якобы каждый день убивают "европейцев — голубоглазых блондинов" (украинцев. — Прим. Лайфа).

Скандальное интервью Давида Сакварелидзе на ВВС News. Видео © YouTube / Arab News

Заявление Сакварелидзе вызвало расистский скандал на Западе.

Давиду Сакварелидзе 40 лет. Он учился в США политологии и в Японии — региональному управлению. На протяжении нулевых годов был ближайшим соратником Михаила Саакашвили: трудился сначала заместителем генпрокурора Грузии, потом — народным депутатом парламента. В Незалежную Сакварелидзе переехал вслед за своим патроном в 2014 году. С ходу получил гражданство Украины, недолго поработал в местных правоохранительных органах, позже возглавил созданную Саакашвили украинскую партию. Сейчас Давид Сакварелидзе остаётся единственным влиятельным ставленником грузинского экс-президента на Украине. Именно он отвечает за действия грузинского легиона против Российской армии (это подтверждается и его соцсетями, где Давид регулярно публикует "подвиги" боевиков).

Давид Сакварелидзе с Михаилом Саакашвили и украинским праворадикальным политиком Юрием Деревянко отдыхает в Амстердаме. Фото © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / David Sakvarelidze

Свои достаток и имущество Давид Сакварелидзе тщательно скрывает. Летом 2015-го он обмолвился, что зарабатывает всего шесть тысяч гривен (около $200) в месяц. Но на трибуне Верховной рады появлялся с часами Zenith за $5 тыс. Формально никаких активов на Украине у него нет.

Его брат, Буту Сакварелидзе, часто публикует посты, где героизируются боевики грузинского легиона. Большинство из них у него во френдах.





Сестра — Тамара Татишвили — живёт в пригороде Брюсселя, а работает топ-менеджером в киношколе в Лозанне. Последние месяцы она снимает проукраинские ролики и лоббирует интересы Украины в Бенилюксе.

Полный тёзка отца Давида Сакварелидзе владеет в швейцарском муниципалитете Ми особняком с аптекой на первом этаже и жилыми комнатами на втором.

P. S.

В Следственном комитете России уже отреагировали на киевскую резню. Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства российских военнопленных.

— В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, — отметили в СКР.

Таким образом российский спецназ ищет грузинских наёмников, и можно не сомневаться в том, что они сполна ответят за свои зверства. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что на этих боевиков не распространяется статус военнопленных.

— Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного, — заявил Конашенков.

Таким образом, никто не собирается брать наёмников в плен — их ждёт только уничтожение.

* По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам радиостанции и отключил "Эхо Москвы" от эфирного вещания из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности.

Как вы поступили бы с наёмниками? 0 Их нужно брать в плен и осудить на пожизненный срок Их нужно только уничтожать, чтобы другим был урок Их нужно оставить в живых и отправить на самые тяжёлые работы Отдать их родственникам убитых — пусть сами решат их судьбу

Авторы Егор Пережогин