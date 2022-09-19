НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 10:15

Боец с позывным Ветер заявил, что против России и Донбасса воюет весь мир

Ключевая разница между спецоперацией ВС РФ на Украине и прочими конфликтами отличается тем, что против России и республик Донбасса воюет весь мир, считает боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер. По его словам, этот конфликт быстро учит, здесь не котируется вообще никак опыт Сирии и Чечни.

"Ни Афганистан, ни Чечня — это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем по сути против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ. Здесь также и наёмников хватает из различных стран", — подчеркнул Ветер в беседе с РИА "Новости".

"Единая Россия" предлагает давать академический отпуск студентам – участникам спецоперации

"Единая Россия" предлагает давать академический отпуск студентам – участникам спецоперации

Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили за всё время спецоперации на Украине свыше пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров