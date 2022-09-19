НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 10:06

В "Динамо" подтвердили, что защитник Сазонов отправился в сборную Грузии по футболу

Московское "Динамо" подтвердило информацию о том, что защитник Саба Сазонов отказался от приглашения в сборную России и отправился в расположение команды Грузии.

Сазонов будет выступать за молодёжную сборную Грузии, которая начала подготовку к матчам против команд Португалии и Турции. Вместе с ним из "Динамо" в расположение молодёжной грузинской дружины отправился полузащитник Лука Гагнидзе.

Предательство или попытка выйти на международную арену: Кто покинул сборную России после начала спецоперации

Предательство или попытка выйти на международную арену: Кто покинул сборную России после начала спецоперации

Ранее стало известно, что 20-летний Саба Сазонов отказался от приглашения в молодёжную сборную России по футболу и решил выступать за Грузию. Защитник вырос в Санкт-Петербурге, однако имеет грузинское гражданство.

Обложка ©

ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров