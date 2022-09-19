В "Динамо" подтвердили, что защитник Сазонов отправился в сборную Грузии по футболу

Московское "Динамо" подтвердило информацию о том, что защитник Саба Сазонов отказался от приглашения в сборную России и отправился в расположение команды Грузии.

Сазонов будет выступать за молодёжную сборную Грузии, которая начала подготовку к матчам против команд Португалии и Турции. Вместе с ним из "Динамо" в расположение молодёжной грузинской дружины отправился полузащитник Лука Гагнидзе.