В "Динамо" подтвердили, что защитник Сазонов отправился в сборную Грузии по футболу
Московское "Динамо" подтвердило информацию о том, что защитник Саба Сазонов отказался от приглашения в сборную России и отправился в расположение команды Грузии.
Сазонов будет выступать за молодёжную сборную Грузии, которая начала подготовку к матчам против команд Португалии и Турции. Вместе с ним из "Динамо" в расположение молодёжной грузинской дружины отправился полузащитник Лука Гагнидзе.
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Ранее стало известно, что 20-летний Саба Сазонов отказался от приглашения в молодёжную сборную России по футболу и решил выступать за Грузию. Защитник вырос в Санкт-Петербурге, однако имеет грузинское гражданство.
ФК "Динамо" Москва