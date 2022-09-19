Молодой российский футболист решил выступать за сборную Грузии

Молодой защитник столичного "Динамо" Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии и отказался от приглашения в нашу национальную команду. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации издания, с футболистом связывались представители обеих федераций футбола, однако Сазонов принял решение играть за сборную Грузии. Отметим, что у футболиста есть грузинское гражданство, хотя сам он вырос в Санкт‑Петербурге.