Молодой российский футболист решил выступать за сборную Грузии
"Матч ТВ": Российский защитник "Динамо" Сазонов будет играть за сборную Грузии
Молодой защитник столичного "Динамо" Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии и отказался от приглашения в нашу национальную команду. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации издания, с футболистом связывались представители обеих федераций футбола, однако Сазонов принял решение играть за сборную Грузии. Отметим, что у футболиста есть грузинское гражданство, хотя сам он вырос в Санкт‑Петербурге.
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Добавим, что Саба Сазонов с зимы этого года является игроком "Динамо". В составе бело-голубых он провёл 16 матчей. Отметим, что защитник был вызван в расположение молодёжной сборной России, которая готовится к матчам против команд Белоруссии и Казахстана.
ФК "Динамо", Москва