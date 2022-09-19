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19 сентября, 09:50

Молодой российский футболист решил выступать за сборную Грузии

"Матч ТВ": Российский защитник "Динамо" Сазонов будет играть за сборную Грузии

Молодой защитник столичного "Динамо" Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии и отказался от приглашения в нашу национальную команду. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации издания, с футболистом связывались представители обеих федераций футбола, однако Сазонов принял решение играть за сборную Грузии. Отметим, что у футболиста есть грузинское гражданство, хотя сам он вырос в Санкт‑Петербурге.

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Добавим, что Саба Сазонов с зимы этого года является игроком "Динамо". В составе бело-голубых он провёл 16 матчей. Отметим, что защитник был вызван в расположение молодёжной сборной России, которая готовится к матчам против команд Белоруссии и Казахстана.

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ФК "Динамо", Москва

Шамиль Гаджиев

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