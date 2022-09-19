Кто покинул сборную России после начала спецоперации
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В нынешней весьма непростой ситуации у спортсменов может возникнуть соблазн переехать для выступлений за другую страну. Таким образом можно продлить свою международную карьеру.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images /
Michael Regan – Formula 1, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mishkashe, © Wikipedia / Krzysztof Szeląg
Российский спорт сейчас переживает крайне тяжёлый период. Почти все международные федерации запретили нашим атлетам выступать на соревнованиях. В результате спортсменам по причинам, не зависящим от них, приходится пропускать крупнейшие турниры, к которым они долго готовились.
В сложившейся ситуации вполне может возникнуть соблазн переехать для выступлений в другую страну и сменить спортивное гражданство. Так, на днях стало известно, что российская биатлонистка, чемпионка Европы Дарья Виролайнен может в ближайшее время перейти в сборную Финляндии и начать представлять её на международных соревнованиях. При этом её легендарная мама Анфиса Резцова заметила, что спортсменка может выступать и за Россию, и за Финляндию, однако пока решение не принято.
Российская спортсменка Дарья Виролайнен. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сама Виролайнен подтвердила, что год назад получила финский паспорт, поскольку уже шесть лет живёт в Стране тысячи озёр. Совсем недавно она приняла участие в чемпионате Финляндии по летнему биатлону. По словам Дарьи, в 33 года она уже не может на равных конкурировать с молодёжью в сборной России. Несмотря на то что ещё ничего окончательно не решено, многие уже начали активно осуждать спортсменку за предательство.
— Сейчас это можно рассматривать практически как предательство. Что спортсмены будут делать, это на их совести. Что они хотят, как? Когда можно было свободно договариваться с федерациями, 10 или 15 лет назад, спортсмены переходили, чтобы посмотреть и поискать себя в силу разных причин. Но сейчас это рассматривается по-другому, — говорит бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
Депутат Госдумы Роман Терюшков также считает смену спортивного гражданства во время спецоперации предательством. А вот комментатор и ведущий канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не склонен осуждать Виролайнен. По его словам, для спортсменов чрезвычайно важно выступать на международных соревнованиях.
— У Ромы Виролайнена, её мужа, есть финские корни, поэтому если она будет иметь возможность выступать, пусть даже и за сборную Финляндии, то я только этому порадуюсь. <...> Буду радоваться, если спортсмены так или иначе смогут выступать на международных соревнованиях, пусть даже не представляя Российскую Федерацию. Они для меня не предатели: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Переходы уже начинаются, и их будет больше, — сказал журналист.
А вот российский гонщик Константин Жильцов уже сменил спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступить на престижнейшем ралли-рейде "Дакар". Теперь он будет выходить на старт под израильской лицензией. Лайф рассказывает и о других наших спортсменах, покинувших страну ради продолжения международной карьеры.
Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль)
Михаил Яковлев. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mishkashe
21-летний спортсмен является рекордсменом мира в двух дисциплинах велотрека: гите и спринте. А в прошлом году он завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира во Франции. В августе Яковлев уведомил Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР) о желании сменить спортивное гражданство на израильское.
— Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Мы теряем очень талантливого гонщика, и остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор, — отметил глава ФВСР Вячеслав Екимов.
Софья Шифрина (фигурное катание, Израиль)
Софья Шифрина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sonya_shifrina
13-летнюю фигуристку называли восходящей звездой нашего спорта. На первенстве Москвы 2021 года среди юниоров она заняла второе место в соревнованиях девочек старшего возраста. Сейчас Шифрина тренируется в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Также спортивное гражданство сменили ещё несколько молодых и перспективных российских фигуристок. Среди них — Ульяна Ширяева и Алекса Волкова (обе — Канада), Мария Дмитриева (Израиль), Инга Гургенидзе (Грузия) и Полина Джуманиязова (Венгрия).
Натела Дзаламидзе (теннис, Грузия)
Натела Дзаламидзе. Фото © Getty Images / Zac Goodwin / PA Images
На данный момент уроженка Москвы занимает 52-е место в парном рейтинге. В одиночном разряде она выиграла десять турниров ITF, в парном завоевала два титула WTA. В нынешнем сезоне дошла на Уимблдоне до второго круга, уже выступая за Грузию.
— Я никого не обманывала, следовала всем правилам. Конечно, решение о смене спортивного гражданства выдалось не самым простым. Во многом мой переход связан с огромным желанием выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году, — говорит Дзаламидзе.
Сардана Трофимова (лёгкая атлетика, Киргизия)
Сардана Трофимова. Фото © Getty Images / Sam Barnes / Sportsfile
Пятикратная чемпионка России по бегу на марафонской дистанции побеждала на крупнейших международных стартах. В состав национальной команды на Олимпиаде в Токио она не попала, в связи с чем не скрывала своего разочарования. Теперь 34-летняя спортсменка будет пытаться пробиться на Игры в Париже от Киргизии.
Роберт Шварцман (автоспорт, Израиль)
Роберт Шварцман. Фото © Getty Images / Joe Portlock – Formula 1 / Formula Motorsport Limited
В 2019 году россиянин стал чемпионом в "Формуле-3", а в 2021-м занял второе место в "Формуле-2". В декабре стал тест-пилотом "Феррари" в "Формуле-1". В конце октября Шварцман дебютирует в "королевских гонках" — выйдет в первой сессии свободных заездов в рамках Гран-при США на автодроме "Трасса Америк" в Остине. Под российской лицензией уроженец Тель-Авива не смог бы рассчитывать на место в итальянской команде.
Елизавета Луговских (художественная гимнастика, Черногория)
Елизавета Луговских. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
22-летняя спортсменка не входит в число лидеров сборной России. В её активе лишь одно выступление за национальную команду — на Кубке вызова в Португалии в 2017 году.
— Она уже давно всё это затеяла. Ещё до спецоперации. Луговских — неплохая девочка, но в основу сборной России так и не попала. Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У неё в Черногории живёт отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство, — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Алина Кашлинская (шахматы, Польша)
Алина Кашлинская. Фото © ФИДЕ / Эрик Розен
Чемпионка Европы по шахматам ещё в 2015 году вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека. В женском рейтинге ФИДЕ Кашлинская занимает высокое 12-е место. В нынешней ситуации переход Алины в сборную Польши не стал большой неожиданностью, поскольку она давно проживает в этой стране.
Павел Сиваков (велоспорт, Франция)
Павел Сиваков. Фото © Getty Images / Tim de Waele
25-летний гонщик побеждал на престижных веломногодневках "Тур Альп" и "Тур Польши". Спортивное гражданство сменил ещё в марте. Павел родился в Италии, но уже через год переехал с родителями во Францию, где и начал заниматься велоспортом. Теперь он рассчитывает достойно выступить на Олимпиаде в Париже.
Считаете ли вы допустимым смену россиянами спортивного гражданства ради продолжения международной карьеры?