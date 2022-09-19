Кто покинул сборную России после начала спецоперации Оглавление Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль) Софья Шифрина (фигурное катание, Израиль) Натела Дзаламидзе (теннис, Грузия) Сардана Трофимова (лёгкая атлетика, Киргизия) Роберт Шварцман (автоспорт, Израиль) Елизавета Луговских (художественная гимнастика, Черногория) Алина Кашлинская (шахматы, Польша) Павел Сиваков (велоспорт, Франция) В нынешней весьма непростой ситуации у спортсменов может возникнуть соблазн переехать для выступлений за другую страну. Таким образом можно продлить свою международную карьеру. 4823 4823 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images /

Michael Regan – Formula 1, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mishkashe, © Wikipedia / Krzysztof Szeląg

Российский спорт сейчас переживает крайне тяжёлый период. Почти все международные федерации запретили нашим атлетам выступать на соревнованиях. В результате спортсменам по причинам, не зависящим от них, приходится пропускать крупнейшие турниры, к которым они долго готовились.

В сложившейся ситуации вполне может возникнуть соблазн переехать для выступлений в другую страну и сменить спортивное гражданство. Так, на днях стало известно, что российская биатлонистка, чемпионка Европы Дарья Виролайнен может в ближайшее время перейти в сборную Финляндии и начать представлять её на международных соревнованиях. При этом её легендарная мама Анфиса Резцова заметила, что спортсменка может выступать и за Россию, и за Финляндию, однако пока решение не принято.

Российская спортсменка Дарья Виролайнен. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сама Виролайнен подтвердила, что год назад получила финский паспорт, поскольку уже шесть лет живёт в Стране тысячи озёр. Совсем недавно она приняла участие в чемпионате Финляндии по летнему биатлону. По словам Дарьи, в 33 года она уже не может на равных конкурировать с молодёжью в сборной России. Несмотря на то что ещё ничего окончательно не решено, многие уже начали активно осуждать спортсменку за предательство.

— Сейчас это можно рассматривать практически как предательство. Что спортсмены будут делать, это на их совести. Что они хотят, как? Когда можно было свободно договариваться с федерациями, 10 или 15 лет назад, спортсмены переходили, чтобы посмотреть и поискать себя в силу разных причин. Но сейчас это рассматривается по-другому, — говорит бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

Депутат Госдумы Роман Терюшков также считает смену спортивного гражданства во время спецоперации предательством. А вот комментатор и ведущий канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не склонен осуждать Виролайнен. По его словам, для спортсменов чрезвычайно важно выступать на международных соревнованиях.

— У Ромы Виролайнена, её мужа, есть финские корни, поэтому если она будет иметь возможность выступать, пусть даже и за сборную Финляндии, то я только этому порадуюсь. <...> Буду радоваться, если спортсмены так или иначе смогут выступать на международных соревнованиях, пусть даже не представляя Российскую Федерацию. Они для меня не предатели: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Переходы уже начинаются, и их будет больше, — сказал журналист.

А вот российский гонщик Константин Жильцов уже сменил спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступить на престижнейшем ралли-рейде "Дакар". Теперь он будет выходить на старт под израильской лицензией. Лайф рассказывает и о других наших спортсменах, покинувших страну ради продолжения международной карьеры.

Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль)

Михаил Яковлев. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mishkashe

21-летний спортсмен является рекордсменом мира в двух дисциплинах велотрека: гите и спринте. А в прошлом году он завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира во Франции. В августе Яковлев уведомил Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР) о желании сменить спортивное гражданство на израильское.

— Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Мы теряем очень талантливого гонщика, и остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор, — отметил глава ФВСР Вячеслав Екимов.

Софья Шифрина (фигурное катание, Израиль)

Софья Шифрина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sonya_shifrina

13-летнюю фигуристку называли восходящей звездой нашего спорта. На первенстве Москвы 2021 года среди юниоров она заняла второе место в соревнованиях девочек старшего возраста. Сейчас Шифрина тренируется в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Также спортивное гражданство сменили ещё несколько молодых и перспективных российских фигуристок. Среди них — Ульяна Ширяева и Алекса Волкова (обе — Канада), Мария Дмитриева (Израиль), Инга Гургенидзе (Грузия) и Полина Джуманиязова (Венгрия).

Натела Дзаламидзе (теннис, Грузия)

Натела Дзаламидзе. Фото © Getty Images / Zac Goodwin / PA Images

На данный момент уроженка Москвы занимает 52-е место в парном рейтинге. В одиночном разряде она выиграла десять турниров ITF, в парном завоевала два титула WTA. В нынешнем сезоне дошла на Уимблдоне до второго круга, уже выступая за Грузию.

— Я никого не обманывала, следовала всем правилам. Конечно, решение о смене спортивного гражданства выдалось не самым простым. Во многом мой переход связан с огромным желанием выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году, — говорит Дзаламидзе.

Сардана Трофимова (лёгкая атлетика, Киргизия)

Сардана Трофимова. Фото © Getty Images / Sam Barnes / Sportsfile

Пятикратная чемпионка России по бегу на марафонской дистанции побеждала на крупнейших международных стартах. В состав национальной команды на Олимпиаде в Токио она не попала, в связи с чем не скрывала своего разочарования. Теперь 34-летняя спортсменка будет пытаться пробиться на Игры в Париже от Киргизии.

Роберт Шварцман (автоспорт, Израиль)

Роберт Шварцман. Фото © Getty Images / Joe Portlock – Formula 1 / Formula Motorsport Limited

В 2019 году россиянин стал чемпионом в "Формуле-3", а в 2021-м занял второе место в "Формуле-2". В декабре стал тест-пилотом "Феррари" в "Формуле-1". В конце октября Шварцман дебютирует в "королевских гонках" — выйдет в первой сессии свободных заездов в рамках Гран-при США на автодроме "Трасса Америк" в Остине. Под российской лицензией уроженец Тель-Авива не смог бы рассчитывать на место в итальянской команде.

Елизавета Луговских (художественная гимнастика, Черногория)

Елизавета Луговских. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

22-летняя спортсменка не входит в число лидеров сборной России. В её активе лишь одно выступление за национальную команду — на Кубке вызова в Португалии в 2017 году.

— Она уже давно всё это затеяла. Ещё до спецоперации. Луговских — неплохая девочка, но в основу сборной России так и не попала. Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У неё в Черногории живёт отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство, — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Алина Кашлинская (шахматы, Польша)

Алина Кашлинская. Фото © ФИДЕ / Эрик Розен

Чемпионка Европы по шахматам ещё в 2015 году вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека. В женском рейтинге ФИДЕ Кашлинская занимает высокое 12-е место. В нынешней ситуации переход Алины в сборную Польши не стал большой неожиданностью, поскольку она давно проживает в этой стране.

Павел Сиваков (велоспорт, Франция)

Павел Сиваков. Фото © Getty Images / Tim de Waele

25-летний гонщик побеждал на престижных веломногодневках "Тур Альп" и "Тур Польши". Спортивное гражданство сменил ещё в марте. Павел родился в Италии, но уже через год переехал с родителями во Францию, где и начал заниматься велоспортом. Теперь он рассчитывает достойно выступить на Олимпиаде в Париже.

Фото © Getty Images / Emmanuel Wong Считаете ли вы допустимым смену россиянами спортивного гражданства ради продолжения международной карьеры? 0 Да, не стоит их осуждать Нет, это предательство

Авторы Роман Фейгин