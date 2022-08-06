"Мне поставили условия": Гимнастку Полстяную в Латвии вынуждали отказаться от российского гражданства ради ЧМ
В Латвии гимнастку Полстяную принуждали выйти из гражданства РФ для участия в ЧМ
Национальный олимпийский комитет Латвии требовал от гимнастки Елизаветы Полстяной выйти из гражданства РФ для участия в чемпионате мира. Об этом спортсменка рассказала в интервью Sport24.
"Неделю назад, когда я ещё была в Латвии и готовилась к чемпионату мира, Олимпийский комитет поставил мне условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо не отказываюсь от гражданства — тогда меня исключают из сборной", — сказала она.
Гимнастка подчеркнула, что подобный выбор для неё был невозможен, так как в России находятся семья и друзья. Она добавила, что на данный момент находится в РФ, однако выступать на соревнованиях за Латвию больше не может.
Спортсменка пояснила, что у неё было двойное гражданство. Полстяная рассказала, что родилась в Латвии, однако паспорт этой страны она получила лишь в 2018 году ради спортивной карьеры. До этой зимы гимнастка проживала и тренировалась в России. Но весной Полстяной сообщили, что она не имеет права больше готовиться к соревнованиям в РФ, из-за чего спортсменка вынужденно переехала в Латвию.
Ранее Лайф сообщал, что конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. В свою очередь, заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова и наставник российских фигуристок Этери Тутберидзе осудили решение ISU. В частности, Тутберидзе потребовала приостановить проведение международных турниров. Позже стало известно, что в ISU призвали не считать санкциями отстранение российских конькобежцев от соревнований.
ТАСС / Михаил Джапаридзе