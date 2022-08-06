"Мне поставили условия": Гимнастку Полстяную в Латвии вынуждали отказаться от российского гражданства ради ЧМ

Национальный олимпийский комитет Латвии требовал от гимнастки Елизаветы Полстяной выйти из гражданства РФ для участия в чемпионате мира. Об этом спортсменка рассказала в интервью Sport24.

"Неделю назад, когда я ещё была в Латвии и готовилась к чемпионату мира, Олимпийский комитет поставил мне условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо не отказываюсь от гражданства — тогда меня исключают из сборной", — сказала она.

Гимнастка подчеркнула, что подобный выбор для неё был невозможен, так как в России находятся семья и друзья. Она добавила, что на данный момент находится в РФ, однако выступать на соревнованиях за Латвию больше не может.