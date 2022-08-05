В ISU призвали не считать санкциями отстранение российских конькобежцев от соревнований

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что решение отстранить российских спортсменов было принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной федерации.

"Принятые решения не являются ни санкцией или другой дисциплинарной мерой, ни решением о дисквалификации, они были приняты исключительно в интересах защиты безопасности участников и целостности соревнований", — пояснили в ISU.