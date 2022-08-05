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5 августа, 09:15

В ISU призвали не считать санкциями отстранение российских конькобежцев от соревнований

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что решение отстранить российских спортсменов было принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной федерации.

"Принятые решения не являются ни санкцией или другой дисциплинарной мерой, ни решением о дисквалификации, они были приняты исключительно в интересах защиты безопасности участников и целостности соревнований", — пояснили в ISU.

Там также отметили, что говорить о сроках пересмотра принятых решений ещё рано, так как на сегодняшний день они "сохраняют актуальность".

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Ранее Лайф сообщал, что конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. В свою очередь заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова и наставник российских фигуристок Этери Тутберидзе осудили решение ISU. В частности, Тутберидзе потребовала приостановить проведение международных турниров.

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Unsplash

Наталья Исакова

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