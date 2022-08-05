В ISU призвали не считать санкциями отстранение российских конькобежцев от соревнований
В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что решение отстранить российских спортсменов было принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной федерации.
"Принятые решения не являются ни санкцией или другой дисциплинарной мерой, ни решением о дисквалификации, они были приняты исключительно в интересах защиты безопасности участников и целостности соревнований", — пояснили в ISU.
Там также отметили, что говорить о сроках пересмотра принятых решений ещё рано, так как на сегодняшний день они "сохраняют актуальность".
Ранее Лайф сообщал, что конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. В свою очередь заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова и наставник российских фигуристок Этери Тутберидзе осудили решение ISU. В частности, Тутберидзе потребовала приостановить проведение международных турниров.
Unsplash