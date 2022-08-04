В Кремле поддержали идею Тутберидзе не обновлять мировые спортивные рейтинги
Песков поддержал позицию Тутберидзе по спортивным рейтингам
Рейтинг или любое международное соревнование без участия российских спортсменов не может быть полноценным, поскольку там не присутствуют сильнейшие. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие", — сказал Песков.
Тем самым официальный представитель Кремля поддержал слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая назвала абсурдом проведение турниров без российских спортсменов и заявила, что не принимает отстранения россиян от международных соревнований.
"Мы им не дадим": Тарасова и Тутберидзе выступили против отстранения российских фигуристов от турниров
Ранее Лайф сообщал, что международный союз конькобежцев (ISU) сократил число квот для спортсменов из РФ на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию. Теперь Россию смогут представить по одному участнику, дуэту или паре в каждом виде программы. Так же обстоят дела у российской сборной на юниорском мировом первенстве. При этом квоты сохранятся только на чемпионате Европы, так как наша команда принимала участие там на прошлых соревнованиях.
ТАСС / Станислав Красильников