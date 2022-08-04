В Кремле поддержали идею Тутберидзе не обновлять мировые спортивные рейтинги

Рейтинг или любое международное соревнование без участия российских спортсменов не может быть полноценным, поскольку там не присутствуют сильнейшие. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие", — сказал Песков.

Тем самым официальный представитель Кремля поддержал слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая назвала абсурдом проведение турниров без российских спортсменов и заявила, что не принимает отстранения россиян от международных соревнований.