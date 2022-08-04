"Довели!": Жительница аварийного дома на Сахалине швырнула в мэра заплесневелый ботинок

Жительница Углегорска на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко швырнула ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова. Поводом для этого, по словам женщины, стало отчаяние, ведь на протяжении долгих лет она живёт в аварийном доме. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Жительница аварийного дома на Сахалине швырнула в мэра Углегорска ботинок с плесенью. Видео © Telegram / "Новости Углегорска"

Как пишет портал, Людмила пришла на встречу с губернатором и главой города, чтобы наконец добиться справедливости: по её словам, мэр предлагает ей переселиться из 30-летнего аварийного дома в здание, которому в два раза больше лет.

Губернатор выслушал женщину и попросил её выйти к нему. Однако, увидев главу города, сахалинка не смогла совладать с эмоциями и швырнула в него плесневелый ботинок, который едва не попал в лицо Цуканову. Обувь она принесла для того, чтобы продемонстрировать условия, в которых живёт. Но из-за накала страстей "вещдок" был использован не по назначению.

Стоит заметить, что поступок женщины оценили некоторые присутствовавшие: сразу после "полёта" ботинка в зале раздались аплодисменты. Под них и увели Людмилу в отдел полиции, где она не стала давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

"Довели!" — сказала она полицейским. Теперь сахалинка ждёт повестку в суд.