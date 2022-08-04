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4 августа, 07:51

Байдена назвали внешнеполитическим эквивалентом алкоголика

Американский журналист Бэндоу сравнил стратегию Байдена во внешней политике с повадками алкоголика

Обозреватель портала The American Conservative Даг Бэндоу сравнил внешнеполитическую стратегию президента США Джо Байдена с поведением алкоголика. По мнению журналиста, ни одно государство, переживающее столь экономический кризис такого масштаба, не ведёт себя так же непредсказуемо, нелогично и агрессивно, как Соединённые Штаты сегодня.

"Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством Америки в дела третьих стран. Едва он вывел американские войска из бесконечной афганской заварухи, как тут же втянул в опасный опосредованный конфликт с Россией, а следом объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги на участие в таком числе конфликтов?" недоумевает Бэндоу.

Журналист отметил, что внешнеполитическая роль Вашингтона слишком раздута, возможно, поэтому американская верхушка готова тратить кучу денег на "национальную безопасность", хотя те же "союзники" в Евросоюзе не обременяют себя такими расходами.

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Как сообщал Лайф, рейтинг Джо Байдена продолжает растворяться в пустоте: популярность президента США среди американцев упала до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Таковы данные исследования, проведённого социологической службой Gallup. На этом фоне бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил президенту США Джо Байдену "элегантно" покинуть пост. Политик считает, что страна под руководством нынешнего лидера оказалась в тяжёлой ситуации.

Обложка ©

flickr.com / U.S. Secretary of Defense / Lisa Ferdinando

Алексей Берковиц

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