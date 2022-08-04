Байдена назвали внешнеполитическим эквивалентом алкоголика

Обозреватель портала The American Conservative Даг Бэндоу сравнил внешнеполитическую стратегию президента США Джо Байдена с поведением алкоголика. По мнению журналиста, ни одно государство, переживающее столь экономический кризис такого масштаба, не ведёт себя так же непредсказуемо, нелогично и агрессивно, как Соединённые Штаты сегодня.

"Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством Америки в дела третьих стран. Едва он вывел американские войска из бесконечной афганской заварухи, как тут же втянул в опасный опосредованный конфликт с Россией, а следом объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги на участие в таком числе конфликтов?" — недоумевает Бэндоу.

Журналист отметил, что внешнеполитическая роль Вашингтона слишком раздута, возможно, поэтому американская верхушка готова тратить кучу денег на "национальную безопасность", хотя те же "союзники" в Евросоюзе не обременяют себя такими расходами.