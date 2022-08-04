Полиция задержала двух подозреваемых по делу о похищении бизнесмена в Подольске

Оперативники задержали двух подозреваемых по делу о похищении бизнесмена в подмосковном Подольске в январе 2022 года. Об этом сообщают источники Лайфа в правоохранительных органах.

Ими оказались 53-летний бизнесмен Андрей М. и 51-летний официально не работающий Сергей С. Другие подробности уголовного дела пока не известны. Расследование продолжается.

Напомним, в январе этого года в подмосковном Подольске четверо мужчин в масках напали на 63-летнего гендиректора компании "Чистый город" Вячеслава Чумаченко. Они затолкали его в чёрную машину и скрылись. По данным следствия, в похищении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — их двое. С одним из компаньонов у мужчины сложились накалённые отношения, которые привели к судебным тяжбам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".