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4 августа, 07:51

Полиция задержала двух подозреваемых по делу о похищении бизнесмена в Подольске

<p>Похищенный в Подольске бизнесмен. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/33924" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похищенный в Подольске бизнесмен. Обложка © Telegram / SHOT

Оперативники задержали двух подозреваемых по делу о похищении бизнесмена в подмосковном Подольске в январе 2022 года. Об этом сообщают источники Лайфа в правоохранительных органах.

Ими оказались 53-летний бизнесмен Андрей М. и 51-летний официально не работающий Сергей С. Другие подробности уголовного дела пока не известны. Расследование продолжается.

Полиция задержала бывшего десантника, подозреваемого в похищении подольского бизнесмена

Полиция задержала бывшего десантника, подозреваемого в похищении подольского бизнесмена

Напомним, в январе этого года в подмосковном Подольске четверо мужчин в масках напали на 63-летнего гендиректора компании "Чистый город" Вячеслава Чумаченко. Они затолкали его в чёрную машину и скрылись. По данным следствия, в похищении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — их двое. С одним из компаньонов у мужчины сложились накалённые отношения, которые привели к судебным тяжбам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Татьяна Миссуми

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