К поискам похищенного в Подольске бизнесмена подключился СК Москвы

О том, что Чумаченко похитили прямо во дворе его дома, стало известно в конце января. Как сообщал Лайф, четверо мужчин в масках напали на 63-летнего бизнесмена, посадили его в чёрную машину и скрылись. Номера на автомобиле были зарегистрированы на несуществующий адрес. В похищении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — их двое. С одним из компаньонов у Чумаченко были накалённые отношения, которые привели к судебным тяжбам.