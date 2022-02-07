К поискам похищенного в Подольске бизнесмена подключился СК Москвы
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В преступлении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — с одним из них у Вячеслава Чумаченко были накалённые отношения.
Похищенный в Подольске бизнесмен Вячеслава Чумаченко. Фото © Telegram / SHOT
К поискам похищенного в подмосковном Подольске гендиректора компании "Чистый город" Вячеслава Чумаченко подключилось СУ Следственного комитета по Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски 63-летнего бизнесмена продолжаются.
О том, что Чумаченко похитили прямо во дворе его дома, стало известно в конце января. Как сообщал Лайф, четверо мужчин в масках напали на 63-летнего бизнесмена, посадили его в чёрную машину и скрылись. Номера на автомобиле были зарегистрированы на несуществующий адрес. В похищении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — их двое. С одним из компаньонов у Чумаченко были накалённые отношения, которые привели к судебным тяжбам.
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