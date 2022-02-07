Захарова сравнила власти Украины, Британии и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
Официальный представитель МИД описала нынешнюю ситуацию, вспомнив знаменитую сцену из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации вокруг Украины, вспомнила трёх героев фильма "Кавказская пленница" Труса, Балбеса и Бывалого и сравнила их с нынешними властями Незалежной, Британии и США.
"Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон", — отметила дипломат в эфире Первого канала.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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