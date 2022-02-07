Захарова сравнила власти Украины, Британии и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации вокруг Украины, вспомнила трёх героев фильма "Кавказская пленница" Труса, Балбеса и Бывалого и сравнила их с нынешними властями Незалежной, Британии и США.

"Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон", — отметила дипломат в эфире Первого канала.