Тренер Плющев: Демарш на матче РФ и Канады на Играх — не последняя выходка англосаксов
По мнению эксперта, неспособность судейского корпуса ИИХФ принять жёсткое решение будет приводить всё к новым и новым скандалам на соревнованиях.
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Скандал перед матчем женских сборных России и Канады по хоккею на пекинской Олимпиаде перешёл все границы. Организаторам турнира не стоило идти на поводу у зачинщиков. Они должны были предупредить канадок, что если те не выйдут на лёд в течение 10–15 минут, то им засчитают техническое поражение. Об этом рассказал бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев.
"Не в первый раз англосаксы устраивают демарши: я прекрасно помню летнюю Олимпиаду, когда американская команда потеряла палочку в эстафете, но ей дали перебежать. Никогда такого не было: потерял палочку — до свидания. И здесь такая же ситуация. Совершенно непонятно, почему англосаксы диктуют оргкомитету, что и как будет происходить, и почему они требуют того, чего нет в регламенте", — возмутился тренер.
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При этом в беседе с "Газетой.ru" он отметил, что сами спортсменки, скорее всего, не виноваты в случившемся. Скандал создали те, кто пытается дискредитировать Игры. По мнению Плющева, судейский корпус Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) побоялся принять жёсткое решение, потому это были не последние "фортели и инсинуации" со стороны англосаксов.
Напомним, матч женского хоккейного турнира Россия — Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять. Сама встреча завершилась победой сборной Канады со счётом 6:1. Позже генеральный менеджер мужской сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал перенос матча.
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