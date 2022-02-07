Тренер Плющев: Демарш на матче РФ и Канады на Играх — не последняя выходка англосаксов

Скандал перед матчем женских сборных России и Канады по хоккею на пекинской Олимпиаде перешёл все границы. Организаторам турнира не стоило идти на поводу у зачинщиков. Они должны были предупредить канадок, что если те не выйдут на лёд в течение 10–15 минут, то им засчитают техническое поражение. Об этом рассказал бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев.

"Не в первый раз англосаксы устраивают демарши: я прекрасно помню летнюю Олимпиаду, когда американская команда потеряла палочку в эстафете, но ей дали перебежать. Никогда такого не было: потерял палочку — до свидания. И здесь такая же ситуация. Совершенно непонятно, почему англосаксы диктуют оргкомитету, что и как будет происходить, и почему они требуют того, чего нет в регламенте", — возмутился тренер.