Жительница подмосковного Чехова бросилась под колёса стоящей машины, инсценировав ДТП

На кадрах видно, что женщина в пуховике бьётся о капот автомобиля и картинно падает, при этом громко крича о том, что её сбили. Девушка за рулём же сильно удивилась действиям "пострадавшей", предложив той ещё постучать по зеркалу. Когда упавшая дама резко поднялась, она сначала попыталась открыть двери в салон, а затем сфотографировала номера легковушки и удалилась, на прощание помахав рукой. По словам автора ролика, всё произошло во дворе дома 6 по улице Полиграфистов.