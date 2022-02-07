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Жительница подмосковного Чехова бросилась под колёса стоящей машины, инсценировав ДТП

После пары истошных криков о том, что её сбили, "пострадавшая" поднялась на ноги, попыталась открыть дверь в салон, сфотографировала номер машины и победно удалилась, помахав рукой.

7 февраля, 11:01

Инсценировавшая ДТП жительница подмосковного Чехова. Кадр © VK / "Чехов-Вид"

Женщина бросилась под колёса машины в подмосковном Чехове. Видео © VK / "Чехов-Вид"

Жительница подмосковного Чехова артистично бросилась под колёса автомобиля, попытавшись сымитировать случившееся ДТП. "Пострадавшая" снимала всё на камеру, однако её действия попали и в объектив камеры водителя.

На кадрах видно, что женщина в пуховике бьётся о капот автомобиля и картинно падает, при этом громко крича о том, что её сбили. Девушка за рулём же сильно удивилась действиям "пострадавшей", предложив той ещё постучать по зеркалу. Когда упавшая дама резко поднялась, она сначала попыталась открыть двери в салон, а затем сфотографировала номера легковушки и удалилась, на прощание помахав рукой. По словам автора ролика, всё произошло во дворе дома 6 по улице Полиграфистов.

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По некоторым данным, инциденту предшествовал конфликт. Водитель якобы перегородила единственный проезд, чем вызвала недовольство у других участников движения.

А ранее Лайф рассказывал, как в Белгороде пьяная "итальянка" обвинила шлагбаум в попытке её убить. При этом нарушительница отказалась проходить медицинское освидетельствование, а затем начала оскорблять свидетелей на итальянском языке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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