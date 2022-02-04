В Белгороде пьяная "итальянка" обвинила шлагбаум в попытке её убить
При этом нарушительница отказалась проходить медицинское освидетельствование, а затем начала оскорблять свидетелей на итальянском языке.
Кадры с места аварии на железнодорожном переезде, где пьяная женщина врезалась в шлагбаум. Фото © УМВД по Белгородской области
Пьяная женщина после ДТП на ж/д переезде отказывается от медосвидетельствования. Видео © УМВД по Белгородской области
В Белгороде пьяная женщина врезалась в шлагбаум на железнодорожном переезде. Однако сама виновница аварии видела происшествие совсем иначе. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД она заявила, что конструкция хотела её убить.
"В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП, произошедшем на Кашарском проезде в городе Белгороде. Прибывшие на место аварии сотрудники отдельного батальона ДПС установили, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем "Ниссан Кашкай", совершила наезд на конструкции, обеспечивающие безопасность ж/д переезда", — говорится в сообщении УМВД по региону.
Сотрудники начали проводить с дамой беседу, однако поняли, что та изрядно пьяна. При этом женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. Также оказалось, что у нарушительницы есть только итальянские права. В итоге в отношении неё составлены две административки. При этом "иностранка" пыталась купить у стражей порядка сигареты, а потом начала оскорблять свидетелей на итальянском языке.
Ранее в Калининграде водитель грузовика сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, ребёнок получил повреждения. Как уточнили в МВД, мать оттолкнула коляску и тем самым спасла жизнь малышу.
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