Украинский бизнесмен попал в ДТП в Дубае на арендованном Ferrari стоимостью $1,2 млн

Александр Слобоженко попал в аварию во время тест-драйва Ferrari в Дубае. Видео © Instagram / alex_slobozhenko

Основатель IT-компании Traffic Devils — украинец Александр Слобоженко — в Дубае арендовал гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale и попал на нём в ДТП. Об этом айтишник сообщил в своём инстаграме.

По словам Слобоженко, он взял автомобиль на тест-драйв, чтобы сравнить со своим Lamborghini Huracan и понять, стоит ли его заменить. Предприниматель уточнил, что авария произошла почти сразу после начала поездки.

Бизнесмен заявил, что причиной ДТП стала техническая неисправность. На видео заметно, что после столкновения "феррари" получил незначительные повреждения, тем не менее сработали фронтальные подушки безопасности, что говорит о превышении скорости перед аварией. Сам Слобоженко утверждает, что ехал не быстрее 90 км/ч.