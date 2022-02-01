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Украинский бизнесмен попал в ДТП в Дубае на арендованном Ferrari стоимостью $1,2 млн

После столкновения автомобиль значительных повреждений не получил. Тем не менее сработали фронтальные подушки безопасности, что говорит о превышении скорости перед аварией.

1 февраля, 08:24

Скриншот © Instagram / alex_slobozhenko

Александр Слобоженко попал в аварию во время тест-драйва Ferrari в Дубае. Видео © Instagram / alex_slobozhenko

Основатель IT-компании Traffic Devils — украинец Александр Слобоженко — в Дубае арендовал гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale и попал на нём в ДТП. Об этом айтишник сообщил в своём инстаграме.

По словам Слобоженко, он взял автомобиль на тест-драйв, чтобы сравнить со своим Lamborghini Huracan и понять, стоит ли его заменить. Предприниматель уточнил, что авария произошла почти сразу после начала поездки.

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Бизнесмен заявил, что причиной ДТП стала техническая неисправность. На видео заметно, что после столкновения "феррари" получил незначительные повреждения, тем не менее сработали фронтальные подушки безопасности, что говорит о превышении скорости перед аварией. Сам Слобоженко утверждает, что ехал не быстрее 90 км/ч.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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