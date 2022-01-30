В Новосибирске пьяная автоледи сбила двоих детей на тротуаре

Инцидент произошёл в 14:35 (10:35 по мск) на улице Невельского. Двигаясь в сторону улицы Колхидской, водитель 1998 года рождения не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в этот момент шли две девочки 9 и 13 лет. В результате иномарка Mitsubishi Lancer наехала на школьниц. С различными травмами детей доставили в местную больницу. Как добавили в полиции, виновница на момент ДТП была пьяна.