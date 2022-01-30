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В Новосибирске пьяная автоледи сбила двоих детей на тротуаре

Как пояснили в правоохранительных органах, девушка не справилась с управлением.

30 января, 12:21

© VK / Инцидент Новосибирск

В Новосибирске девушка за рулём автомобиля сбила двух детей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошёл в 14:35 (10:35 по мск) на улице Невельского. Двигаясь в сторону улицы Колхидской, водитель 1998 года рождения не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в этот момент шли две девочки 9 и 13 лет. В результате иномарка Mitsubishi Lancer наехала на школьниц. С различными травмами детей доставили в местную больницу. Как добавили в полиции, виновница на момент ДТП была пьяна.

В Подмосковье иномарка сбила женщину с ребёнком

В Подмосковье иномарка сбила женщину с ребёнком

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пьяный водитель специально сбил соседку и оставил её умирать на морозе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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