В Новосибирске пьяная автоледи сбила двоих детей на тротуаре
Как пояснили в правоохранительных органах, девушка не справилась с управлением.
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В Новосибирске девушка за рулём автомобиля сбила двух детей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавших госпитализировали.
Инцидент произошёл в 14:35 (10:35 по мск) на улице Невельского. Двигаясь в сторону улицы Колхидской, водитель 1998 года рождения не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в этот момент шли две девочки 9 и 13 лет. В результате иномарка Mitsubishi Lancer наехала на школьниц. С различными травмами детей доставили в местную больницу. Как добавили в полиции, виновница на момент ДТП была пьяна.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пьяный водитель специально сбил соседку и оставил её умирать на морозе.
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