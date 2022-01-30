Посольство США рассказало американцам, через какие страны нельзя эвакуироваться с Украины
В дипмиссии утверждают, что ситуация с безопасностью в Незалежной является непредсказуемой и может ухудшиться.
Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
США вновь призвали своих граждан покинуть Украину и обнародовали варианты эвакуации на случай "вторжения" России. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.
"Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших "угроз военных действий России" и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", — говорится в распространённом сообщении.
Посольство также предложило несколько вариантов маршрутов. Так, в случае эскалации американцы могут выехать через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. При этом дипмиссия призывает не ехать через территорию Приднестровья в случае обострения. Там уточнили, что Посольство США в Киеве продолжает работать.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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