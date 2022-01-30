Посольство США рассказало американцам, через какие страны нельзя эвакуироваться с Украины

США вновь призвали своих граждан покинуть Украину и обнародовали варианты эвакуации на случай "вторжения" России. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

"Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших "угроз военных действий России" и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", — говорится в распространённом сообщении.