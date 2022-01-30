В сборной России опровергли информацию о том, что гимнаст Далалоян завершил карьеру

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян не завершал свою спортивную карьеру, а соответствующий пост в "Инстаграме" он мог написать из-за проблем в семье. Об этом РИА "Новости" заявил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

"У него, наверное, есть определённые проблемы, сложности, на душе что-то накипело. Возможно, семейные проблемы. Он очень возбудимый, что-то там выдал. Что теперь, на каждый пост реагировать? Олимпийских чемпионов так не воспитывают. Пусть он сам объяснит, что к чему", — заявил наставник национальной команды.