Патрушев назвал полной нелепостью заявления об угрозе Украине со стороны России
Он подчеркнул, что РФ вооружённый конфликт не нужен. По его мнению, идею войны навязывает Запад, преследуя свои корыстные цели.
Николай Патрушев. Фото © Kremlin.ru
Заявления американских властей о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины, — это полная нелепость. Причём так считают даже официальные лица Незалежной, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы! Американские официальные лица утверждают: угроза есть. И они готовы драться, предоставляя [Киеву] оружие до последнего украинца. Их не волнует, какие будут потери с каждой из сторон или не будут", — сказал секретарь Совбеза.
Он подчеркнул, что Россия не хочет войны. По его мнению, Запад делает такие заявления, преследуя свои корыстные цели.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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