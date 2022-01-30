Патрушев назвал полной нелепостью заявления об угрозе Украине со стороны России

Заявления американских властей о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины, — это полная нелепость. Причём так считают даже официальные лица Незалежной, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы! Американские официальные лица утверждают: угроза есть. И они готовы драться, предоставляя [Киеву] оружие до последнего украинца. Их не волнует, какие будут потери с каждой из сторон или не будут", — сказал секретарь Совбеза.